"No es posible salir del cepo ahora, si hacés una devaluación y sale mal es un Rodrigazo”, alertó el vice de Economía

El Secretario de Programación Económica del Palacio de Hacienda, Gabriel Rubinstein, le habló a los participantes del IAEF, el instituto que reúne a los Ejecutivos de Finanzas.

En la disertación, el funcionario indicó: “Es para pegarse un tiro como nos apartamos de una economía ordenada”, en referencia a los superávit gemelos de los primeros años de este siglo. Además, fue categórico sobre el mercado cambiario: “No es posible salir del cepo ahora, si hacés una devaluación y sale mal es un Rodrigazo”, alertó.

“El orden macro pasa por el orden fiscal, ir al superávit y unificar el mercado de cambios, son herramientas que ordenarían la macro economía. Me tocó participar de costado del mandato de (Roberto) Lavagna. Uno puede ver las condiciones más o menos propicias pero hubo una época en que teníamos 3% de superávit fiscal, 2% de superávit de cuenta corriente, 40 mil millones de reservas netas, 5% de inflación; tasa de Lebacs de 6% anual; no había controles de precios, no había problemas controles cambiarios, porque las regulaciones eran muy laxas. Se podían comprar 2 millones de dólares por mes. Era la única restricción”, recordó.

Según el viceministro de Massa, el objetivo es déficit fiscal cero y un tipo de cambio único. Sostuvo que el tipo de cambio único es, quizás, “la llave”, pero para eso se necesita orden fiscal y reservas, porque hay que lidiar con el mercado de pesos y hay que poder intervenir. “Se necesitarían US$20.000 millones de reservas netas para que no nos tumben las noticias económicas. No se puede liberar el cepo o sí, pero con alto riesgo. Para nosotros, abrirlo con riesgo no tiene sentido”, opinó.

De acuerdo con esto, dijo que, si hay controles, tienen que funcionar bien, y que el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) trata de que no se afecte la producción, pero es un embudo. “Es como eran los hospitales en la época del Covid. Había un stress por la cantidad de pacientes que ingresaban y había que ir dividiéndolos entre los que iban a terapia, los que quedaban internados y los que volvían a la casa. Se está trabajando para que el SIRA funcione lo mejor posible, sabiendo que todos quieren dólares y que hay empresas que se stockearon para ocho a 10 años, y no las condeno”, graficó.