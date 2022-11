“Precios Justos” aún no se vieron en las góndolas

El programa Precios Justos no apareció aún en las góndolas de distintos supermercados de la Ciudad. Según distintos clientes consultados por este diario no apareció ni siquiera la cartelería. Si se ven carteles del programa “precios cuidados”, pero no están los productos. La situación de los precios, además, genera confusión y malestar entre los almaceneros de la Región, quienes aseguran que “hay muchas cosas por aclarar para evitar mayores problemas de los que ya están en la actualidad”.

El programa de Precios Justos fue anunciado días atrás. Con la intención de desacelerar el proceso inflacionario se “congelan” precios por cuatro meses. Sin embargo, al menos ayer, en supermercados de gran afluencia de público, no se observó la cartelería que marcaba la presencia de los productos alcanzados.

Una clienta que habló con este diario remarcó que “no se vieron carteles de Precios Justos. Hay algunos carteles Precios Cuidados, pero no están los productos para llevar. Si hay de otras marcas que no están alcanzados por este programa. Hay prácticas que no cumplen con la legalidad”.

Otros clientes también hablaron en el mismo sentido. Algunos directamente no sabían ayer que había comenzado el nuevo esquema de precios.

Los precios generan alteración y confusión tanto para clientes como para comerciantes.

Ayer, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros. dijo a este diario que “hay muchas cosas por hablar con la secretaría de Comercio del gobierno nacional. Vimos algunos precios del nuevo esquema y marca que un aceite que tiene que venderse a 389 pesos nosotros lo pagamos al comprarlo a 599 pesos; y pasa algo similar con el azúcar”.

También remarcó que “el 80 por ciento de los productos que vendemos se lo compramos a los mayoristas, que se volvieron una competencia para nosotros porque también hacen venta minorista. Y en los supermercados de cadenas internacionales no vamos a comprar por diferentes razones, pero hemos visto que han incluido productos de marca propia a bajo precio y no vamos a estar vendiendo sus productos propios en nuestros comercios. Hay muchos temas por hablar y solucionar.

Hoy se conocerá el índice de precios al consumidor de octubre, por lo que será un día clave para el comercio y los clientes.

“Busco algo económico, que se pueda pagar y no destruya el bolsillo que ya me quedó flaco”, dijo Marcelo, al salir de un supermercado de cadena internacional del centro de la Ciudad.

2.000 PRODUCTOS

El programa Precios Justos, que establece la fijación de precios de cerca de 2.000 productos de primera necesidad durante cuatro meses y un aumento máximo del 4 por ciento para otros 30.000 artículos durante el mismo período acordados entre la Secretaría de Comercio y las empresas y comercializadores minoristas, ya rige en todo el país, confirmaron fuentes de la Secretaría de Comercio.

El precio de los productos estará fijado de acuerdo al promedio de los valores de octubre.

Las autoridades indicaron ayer que confían en que en los próximos 10 días termine de instalarse la señalética que distinguirá a los productos en las góndolas y se avance con la capacitación de inspectores que, para este programa, estará descentralizada y a cargo de los municipios.

Ya está disponible la aplicación para teléfonos móviles -Precios Justos, para teléfonos con Android y IOs- que ya tuvo más de 100.000 descargas. Permite ver la lista de productos incluidos, lectura de códigos de barra y una opción para denunciar una diferencia de precios o faltantes.