Es oficial: Nicolás González afuera del Mundial y Ángel Correa se suma a la Selección Argentina

Bombazo en la Selección argentina. Ya en Qatar, el seleccionado sorprendió a todos este jueves cuando anunció que el delantero de Atlético Madrid, Ángel Correa, reemplazará en la lista del Mundial a Nicolás González ya que el jugador de Fiorentina tiene una "lesión muscular", según lo publicado por las redes sociales de la albiceleste. "Quedará desafectado de la nómina mundialista", agrega el posteo para oficializar la salida del exjugador de Argentinos Juniors.

El extremo es Bicho era seguido de cerca por el cuerpo médico en medio de la última etapa de recuperación de un desgarro, pero el panorama se complicó y mucho a menos de 24 horas de arribar a Qatar. Es más, el ex-Argentinos Juniors hasta estaba en duda para el debut del 22/11 ante Arabia Saudita.

"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el cuerpo técnico de Argentina, convoca a Ángel Correa", detallaron desde la cuenta oficial del seleccionado.

. Luego del 5-0 en Abu Dhabi, Lionel Scaloni había advertido que varios integrantes del plantel llegaban tocados a la Copa del Mundo. Y no había descartado modificaciones en la nómina.

Nicolás González había sufrido una distensión en el partido entre la Fiorentina e Inter de Milan a finales de octubre. Las pruebas que le realizaron en aquel entonces excluyeron lesiones músculo-tendinosas y tampoco presentó una “ruptura fibrilar” según el portal deportivo italiano Tuttosport. No obstante, nunca logró ponerse al 100% desde lo físico. Y en el desembarco en Doha llegó la peor noticia para él.

Scaloni lo había anticipado en conferencia

"Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy (por ayer)se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", explicó Scaloni luego de la goleada en el último amistoso ante Emirato Árabes.

Y agregó: "No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso hemos dosificado los minutos".