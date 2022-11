Una Asamblea que dejó algo más, que números negativos

De antemano se sabía que la Asamblea General Ordinaria iba a ser caliente en calle 4. Y lo fue. Desde pasadas las 18 cuando comenzaron a llegar los primeros socios y socias hasta bien pasadas las 23 cuando todo terminó, hubo mucho. Cruces de diferentes referentes de la oposición con el presidente Gabiel Pellegrino; de socios contra la Comisión Directiva; también cruces entre asociados. Y como resultado de todo, que no se aprobó la Memoria y si se aprobó el Balance y Presupuesto.

Como quedó dicho, el clima político y las inminentes elecciones hacen que todo esté en estado de ebullición de manera permanente, y esto quedó muy claro en los ánimos de los socios y socias de Gimnasia el último martes por la tarde-noche.

Y lógicamente quedó mucha tela para cortar tras una noche plagada de acusaciones y pedidos de explicaciones. Pero además, en la víspera hubo ecos de lo vivido en la Asamblea, con diferentes comunicados.

Por ejemplo, uno fue de Utedyc que rechazó los dichos del presidente de Gimnasia, Pellegrino, sobre los empleados del Club.

A su vez, desde el sector “Transformar Gimnasia” encabezado por Mariano Cowen y Juan Pablo Arrién, dijeron lo suyo, al rato nomás de terminada la Asamblea, pero el comunicado se hizo visible durante el día de ayer.

Sin dudas también desde varios sectores se esperaba que pase la Asamblea para ver en qué lugares se ubicaban políticamente, ya que el cierre de las listas está cada vez más cerca.

Es más, ya en la tarde de ayer se reanudaron las reuniones desde los diferentes espacios, algunos tratando de llevar gente para su frente y así agrandar su caudal de votos.

Las elecciones del domingo 27 de noviembre próximo también prometen ser muy calientes, pero desde hoy y hasta entonces, la temperatura no bajará, y todo puede pasar. Las alianzas están a la orden del día.

LA CD de UTEDYC LA PLATA

La Comisión Directiva de Utedyc La Plata expresó lo siguiente:

“Utedyc Seccional La Plata repudia enérgicamente las declaraciones del Presidente de Gimnasia, durante la Asamblea Anual Ordinaria del Club del día 15 de noviembre pasado. En la misma, la máxima figura de la actual Comisión Directiva, en un acto de total impunidad y hostilidad, apuntó hacia los trabajadores del Club, representados por este sindicato, aludiendo que `algunos no sirven para nada´. Una desacertada declaración que se replicó en un medio gráfico local, como pretendida respuesta a los reclamos. Recordamos al Presidente que las y los empleados del Club, aún no cobraron la totalidad de su sueldo no poseen ART vigente, entre otros varios y graves incumplimientos.

Desde Utedyc lo instamos a qué se retracte de sus dichos irresponsables y al cese de hostilidades para con los trabajadores del Club que vienen soportando varias irregularidades y que dedique su tiempo a resolverlos”.

DEsde “transformar Gimnasia”

En tanto, este espacio liderado por Cowen y Arrién expuso:

“Desaprobamos la gestión expresada en la Memoria y aprobamos el Balance para no hacerle daño al club. Nadie puede estar contento con la presentación que hizo la CD. Los números son contundentes, este modelo FRACASÓ. No vender jugadores formados por el Club trae estos resultados.

Pero no podemos dejar a Gimnasia con un Balance desaprobado. Por dos cuestiones: primero, los números duelen pero el Balance está confeccionado técnicamente de manera correcta. Segundo, es peligroso para la Institución contar con otro Balance desaprobado.

Esperamos una autocrítica por parte de las autoridades. Pero no se han puesto colorados a la hora de exhibir estos números. Este Balance (cuarto en seis años con déficit) refleja una gestión deficiente.

En todo este tiempo se trabajó sin un norte. El Presidente no logró armar un cuerpo colegiado que pueda tomar decisiones profesionales en el fútbol de Primera División. Decidió él, sin criterios específicos.

No era hoy el día de mostrar nuestro descontento. Es en la próxima Asamblea, la de las elecciones. Ahí los socios podemos empezar a cambiar este rumbo. Vamos a transformar Gimnasia, lo vamos a hacer entre todos”.