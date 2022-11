Quedó internada: Graciela Alfano fue operada de tiroides

Ahora, Graciela Alfano fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Austral. Sucedió este martes y recordemos que la cirugía de tiroides que le realizaron estaba programada. Así, la exvedette la atravesó sin complicaciones.

“En el día de la fecha la paciente Graciela Alfano fue sometida en el Hospital Universitario Austral a una cirugía endoscópica trans oral de tiroides programada”, describe el comunicado de prensa que emitieron desde la institución y que está firmado por la Doctora Ana Inés Voogd y el Doctor Fernando Lúdica (hermano del conductor televisivo)

Al parecer se trataría de una técnica bastante nueva, que implica un procedimiento seguro, que no deja cicatrices y que busca tratar la zona de la glándula tiroides. Asimismo, en febrero, Alfano ya había pasado por el hospital para someterse a otra cirugía programada.

Por otra parte, a principios de octubre la actriz sorprendió al hablar sobre los padecimientos que vivió a raíz de su belleza: "Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte como pueden. Te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado", escribió Graciela en sus redes sociales.

Y continuó: "Me dijeron que era loca, me acosaron con mi estabilidad psicológica porque dije que era mejor hablar con las tostadas que con los estúpidos".

"Buscaron mis estudios de ingeniería y casi me obligan a mostrar documentación de la época en la que estudiaba", reclamó, destacando algunas cuestiones por las que la criticaron.

"Se me dijo tonta y que no podía tener estudios universitarios. Se me acusó de haber tenido una relación con (Emilio) Massera, un hombre que jamás conocí en mi vida. El pecado es ser linda. Todo está directamente relacionado con la belleza", arremetió.

Y finalmente, señaló: "Voy a cumplir 70 años y con lo que me ha pasado, he tomado las herramientas y evolucioné. Me levanto todas las mañanas y me pregunto '¿qué vas a hacer hoy en el mundo?' Y trato de generar un ambiente de paz y amabilidad".-