El cruce de Bullrich a un larretista tensó más la interna del PRO

La viralización de un video grabado con un celular en el que se ve a Patricia Bullrich increpando al larretista Felipe Miguel, con piezas verbales del tono “la próxima te rompo la cara”, patentizó el grado de tensión que se vive en el PRO entre las dos facciones que se disputan la pre-candidatura presidencial del espacio, y el distrito gobernado más de una década por el macrismo .

Fue el comentario del mundillo político opositor durante la jornada de ayer. Anoche, tal vez porque analizaron que el espectáculo filmado era más dañino que otra cosa, desde ambos campamentos trataban de que el tema languidezca, aunque ninguno de los protagonistas se retractaba de sus posiciones.

Breve síntesis de lo ocurrido. El episodio se dio el día que Mauricio Macri presentó su libro “Para qué” en La Rural, evento al que concurrió la dirigencia amarilla. Bullrich no necesita presentación: es la rival interna de Horacio Rodríguez Larreta. Felipe Miguel, en cambio, no es tan conocido para el gran público. Se trata del jefe de Gabinete del gobierno porteño, tal vez el hombre más cercano al alcalde. Su mano derecha.

Resulta que cuando estaban entrando al salón donde hablaría Macri, Miguel se acercó a Bullrich para saludarla con tono amigable. Pero la ex ministra lo paró en seco: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara; conmigo no se jode, te lo aviso”, lo sacudió de mala manera. Instante que hubiera quedado reservado al par de testigos ocasionales si no fuera porque algún adicto al celular lo grabó y ayer, varios días después del evento, lo dio a conocer en las redes.

Aparentemente, el malestar de Bullrich con Miguel fue porque, según ella, el funcionario venía criticándola seguido en los medios de comunicación por desafiar a Rodríguez Larreta. La exministra explicaría ayer, en un reportaje radial, su volcánica reacción: parece que Miguel sugirió que su tozudez por enfrentar al alcalde termina siendo útil al kirchnerismo.

sin disculpas

“¿No le pediría disculpas?”, quiso saber el entrevistador. Respuesta de Patricia: “Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?” Insistió el periodista: “Felipe Miguel considera que fue una actitud violenta”. Retrucó Bullrich: “Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista, le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”.

A su turno, Miguel claramente se puso en víctima. “Fue bastante chocante, fue un disparate; la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso. Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, argumentó.

“Ya está, el tema termina acá”, concluiría Bullrich a modo de cierre en la entrevista. La exministra prefiere que la atención mediática no se centre en este episodio anecdótico sino en su rol de presidenciable. Larreta no dijo ni una palabra. Miguel fue el encargado de poner la cara por el numerito que lo involucró. Cree que salió favorecido porque la reacción de Bullrich sonó a amenaza.

Una interna que crece

Más allá de la escena, el episodio muestra el nivel de tensión entre la presidenta del PRO -cercana a Macri- y Rodríguez Larreta, que parece cada vez más alejado del ex presidente desde una posición conceptual: Macri se derechiza cada vez más, Larreta sigue pensando en buscar consensos básicos. El clima se enrareció bastante, además, desde que Bullrich insinuó que pretende disputarle al alcalde su propio territorio: la Ciudad de Buenos Aires.

Es que la exministra de Seguridad expuso su apoyo al ministro porteño Jorge Macri como sucesor de Larreta, quien desembarcó en el gobierno de la Ciudad por pedido de su primo Mauricio, pero se suponía que no era para enfrentar al alcalde.

Rodríguez Larreta, en tanto, no respaldó a nadie explícitamente pero acaba de participar en un acto del radicalismo nacional en el que se pegó al senador Martín Lousteau. Eso reavivó la versiones de un acuerdo entre ambos, en detrimento del PRO porteño. Venenosa, enseguida Bullrich salió a decir que el jefe de Gobierno prefiere entregarle la CABA a la UCR a cambio de un apoyo de ese partido a su postulación presidencial.

Por ahora, Bullrich y Rodríguez Larreta -definidos internamente como halcones y palomas respectivamente- parecen marchar a una Primaria Abierta para dirimir la candidatura presidencial del PRO. Que acaso tenga además un protagonista radical, como el diputado Facundo Manes o el gobernador jujeño Gerardo Morales, para definir quién será el nombre que presente Juntos por el Cambio en la carrera por la Casa Rosada. De todos modos, falta que mucha agua corra bajo el puente.