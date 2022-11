Buscan al conductor que chocó y se dio a la fuga

Los familiares de dos jóvenes víctimas de accidente de tránsito ocurrido en Berisso buscan al conductor de un auto que el domingo pasado los chocó y luego los dejó abandonados. A una semana del hecho, el responsable de la embestida sigue sin ser identificado.

Según explicó la hermana de una de las víctimas en diálogo con EL DIA, el joven “iba en moto con su novia y una persona los chocó en con su auto y se dio a la fuga”. Fue en la esquina de 64 y 125.

Tras el accidente, aseguró que “dos motociclistas intentaron seguirlo para que frenara y se hiciera cargo de lo que había hecho, pero también intentó chocarlos para impedir que lo detengan”.

Mientras el conductor sigue sin aparecer, el joven continúa internado con golpes fuertes en la cabeza, tanto internos como externos, también tiene quebrada la mandíbula en dos partes y necesita realizarse una operación.

En ese sentido, su hermana inició una convocatoria para solventar los gastos de las placas que debe realizarse antes de la intervención quirúrgica.

En cuanto a la novia del joven, quien iba de acompañante, contó que “se encuentra con fractura de mandíbula y golpes externos en la cabeza. También tiene el pie fracturado”.

Buscan testigos

A raíz del hecho sucedido en 64 y 125, los familiares de las víctimas radicaron la denuncia en la comisaría cuarta de Villa Argüello, y aportaron un dato que podría ayudar a los investigadores a encontrar al responsable.

“El auto que los chocó es color gris plata”, señalaron. A pesar de ello, aseguran que “la policía no está haciendo nada para buscarlos y nos dijeron que no podían hacer mucho porque mi hermano no tenía registro”.

En tanto, solicitaron que la Municipalidad les provea las cámaras seguridad que hay en la zona, también los dispositivos de circuito cerrado que tienen algunos vecinos en la cuadra. Sin embargo, sostienen que “no las quieren pedir”.

Cuando todas las vías para buscar al conductor parecen agotadas, ahora los familiares de las víctimas hicieron un llamado a la comunidad para que, aquellos que hayan sido testigos, puedan aportar datos a la causa.