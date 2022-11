La fiebre mundialista, en imágenes: hinchas de todo el mundo ya copan Qatar y arrancó la fiesta

Los hinchas de todo el mundo arribaron masivamente en las últimas horas a Qatar, más puntualmente a la ciudad de Doha, para vivir a flor de piel el Mundial de Fútbol que comienza a jugarse en el día de la fecha, con la tradicional ceremonia inaugural y el partido inaugural que jugarán este mediodía (hora Argentina) el equipo anfitrión y la selección de Ecuador, dirigida por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

Pero lo que menos importa por estas horas es el partido inaugural, ya que los principales atractivos pasaban por la mezcla de culturas que se vivía en las calles y locales qataríes, en donde ya se veía todo el colorido de los hinchas. Mexicanos, croatas, alemanes y, por supuesto, argentinos, acaparaban los flashes por la fiesta que imprimían en cada rincón de Doha.

En sus primeras horas en Qatar, algo atosigados por el calor típico de esa región árabe, muchas buscaban saciar su sed y se encontraban en los pocos lugares de expendio de cerveza, que, está de más decir, se vendía por encima de los 15 dólares el vaso, una cifra astronómica al menos para los visitantes argentinos dada la diferencia cambiaria.

Pero el principal atractivo era el centro de Doha, sus edificios, su vista al mar y la organización urbana que caracteriza a la ciudad.

Dado que el consumo de cerveza estará prohibido en los estadios, las fan zones sede del concierto serán las únicas donde se expenderá la bebida, lo cual atraería a mucha más gente.

"Sabemos que a la policía aquí hay que obedecerla", dijo un camionero de Mumbai que se negó a dar su nombre por temor a las represalias. Él y sus amigos habían aprovechado uno de sus escasos días libres para caminar seis kilómetros (kilómetros (3,7 millas) del puerto de Hamad a la fan zone donde les impidieron la entrada.

"Estamos tristes porque es demasiado temprano'', añadió. "No podemos hacer nada". El Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar, que supervisa el Mundial, le dijo a The Associated Press en un comunicado que estaban "absolutamente complacidos'' con la apertura de la Fan Zone. "El evento alcanzó su capacidad de 40.000 personas... una señal del éxito y la popularidad'', indicó el comité.