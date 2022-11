Platenses en Qatar.- Andrea, la hincha de Gimnasia que trabaja en Doha y vive a pleno el Mundial

En el Mundial, varios argentinos ya dicen presente, alentando al equipo que dirige Lionel Scaloni, que debutará mañana frente a Arabia Saudita. En relación a ello, EL DIA pudo conocer la historia de Andrea De Girolamo, quien reside en Qatar hace poco menos de un año y que está trabajando allí como camarera.

"Vivo acá en Doha desde enero. Llegué porque tenia grandes deseos de cambiar un poco de rumbo. Soy profesora de Inglés y en Argentina me dedicaba a la docencia. Apliqué a una agencia, donde había varias vacantes para distintos puestos, en lo que era el Medio Oriente y después de pasar varias entrevistas y un largo proceso, pude obtener el trabajo", comenzó narrando la joven de 33 años que es hincha fanática de Gimnasia, y que se sumó a la convocatoria de EL DIA para que los platenses cuentas su experiencia en la Copa del Mundo comunicándose al WhatsApp (+5492214779896 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-11-19-21-7-0-platenses-en-qatar-tu-experiencia-a-traves-de-el-dia-qatar2022-la-ciudad).

Más allá de que está presente justo en el año del Mundial (algo que no fue casualidad, según reveló), la lectora oriunda del barrio Villa Elvira, tomó la decisión de viajar sola hacia Qatar, lugar donde se encuentra desde el 6 de enero pasado. "Yo apliqué a una agencia que se encargaba de buscar vacantes en lo que es el Medio Oriente. Ellos se encargaron de todo. Los pasajes, el alojamiento, todo eso", afirmó.

Sobre su vida allí, y su tarea laboral, aseguró: "Yo estoy en un palacio real trabajando, para una familia real qatarí. Soy camarera, hago básicamente lo mismo que haría en un restaurant: servir comida, café. Es una belleza, todo muy lindo". Y luego agregó que "viajé sola, por lo tanto fue un acontecimiento para mi familia y para mi también, porque venir desde tan lejos a un país, que tiene una cultura tan distinta a la nuestra, me dio varios temores, varias dudas, pero como todo, fue un proceso de adaptación y la verdad que hoy me siento super bien".

A su vez, Andrea no pudo ocultar su amor por Gimnasia y contó cómo sigue el día a día del Lobo desde lejos: "Una de las cosas que más extraño es ir a la cancha con mi papá y mis dos hermanos, que son los 'culpables' de que yo sea tan fanática. Lo que más se extraña es el hecho de intentar mirar los partidos por YouTube, y algunos no encontrarlos, y tener que enterarme mucho después por los resultados", se lamentó.

Los momentos sin el acompañamiento de la familia, amigos y conocidos, pueden resultar un factor muy difícil de superar para muchas personas que deben dejar el país para una mejor condición de vida o simplemente, para poder incorporar nuevas experiencias personales y laborales, que son muy frecuentes en los últimos años, más que nada en los jóvenes que buscan nuevos destinos.

En relación a este último punto, le contó a este medio: "Ahora que ya estamos viviendo acá, estoy super feliz, contenta. Tuve la oportunidad de visitar 6 de los 8 estadios mundialistas. Estoy muy feliz, esperando los partidos de Argentina".

Por último, esperanzada por el debut de la Scaloneta, confirmó que estará viendo los partidos y se va a juntar con varios argentinos en las "Fans Zone", donde habitualmente pueden mirar los encuentros, aquellos que no tienen acceso a los estadios, ya sea por que no consiguieron entrada o no pudieron adquirirlas debido a su costo.

De esta forma, Andrea De Girolamo fue otra de las platenses que le contó a EL DIA su experiencia en Qatar y está claro que vive la experiencia mundialista a pleno.