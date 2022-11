Lionel Scaloni: "El equipo está decidido, no va a haber cambio de esquema"

El DT argentino, Lionel Scaloni, se presentó en su primera conferencia previo al Mundial de Qatar y confirmó que el equipo ya está confirmado y que no variará demasiado a lo que viene demostrando en los últimos amistosos. "El equipo está decidido, no va a haber cambio de esquema. Lo van a saber mañana".

A su vez, ante la consulta sobre aquellos equipos favoritos a ganar el Mundial, aclaró: "Los grandes favoritos no ganan los mundiales. En el 2014, Argentina inmerecidamente no lo ganó. Hay muchas selecciones que lo pueden conseguir, no es solo una cuestión futbolística".

En cuánto a los entrenamientos y al día a día, señaló: "Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, disfrutamos de estar acá. Tenemos que tener tranquilidad y sabemos que el equipo está bien. Los jugadores han tenido un mes de octubre con muchos partidos, cargadísimos. Había jugadores que cada tres días se jugaban cosas y eso ha influido bastante en la preparación".

"Tenemos nuestra manera de jugar e intentaremos no cambiarla. Pero el primer partido es importante", comentó Scaloni en la previa del encuentro frente a Arabia Saudita, mañana desde las 7 de mañana (hora Argentina).

Entre otras tantas cuestiones, habló de las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa: "Lamentablemente hay dos jugadores que se han ido con todo el dolor del mundo porque no había garantías de que estuvieran bien físicamente a lo largo de la competencia. Han venido dos compañeros más que están bien (por Ángel Correa y Thiago Almada) y van a aportar lo suyo".

En su última respuesta, dejó un mensaje de cara a lo que viene: "No estamos obligado a ganar la Copa del Mundo. Vamos a competir, a disfrutar. Estamos equivocados si pensamos eso".