Hay listas de espera: por fuerte demanda de alquileres

Los estudiantes universitarios del interior del país y los que llegan desde el exterior le suman presión al mercado de alquileres en la Ciudad. La demanda crece y ya hay inmobiliarias en las que se realizan listas de espera, según las consultas realizadas por este diario. Además, aseguran en el sector que hay departamentos que se publican a la mañana y en las primeras horas de la tarde ya están reservados, u otros que son señados sin haberlos visitado.

“Hay poca oferta y mucha demanda. Se viene la época de los estudiantes universitarios y eso les preocupa muchísimo a los padres de los estudiantes que ingresan a la facultad y no consiguen un lugar, y además el panorama no es alentador”, sostuvo la martillera pública platense Gisela Agostinelli.

La profesional remarcó que los precios están altísimos, pero la demanda persiste. Muchos alquilan sin verlo para no perderlo, ya que hay casos en los que no se pueden mostrar porque aún están ocupados y remarcó que “la demanda de departamentos es altísima, pero de las casas grandes no hay tantos pedidos”.

Agostinelli resaltó que “nunca pasó algo así, y no es un fenómeno platense, es a nivel país”.

Según se pudo saber, los valores promedio marcan que para un monoambiente se piden 32.000 pesos para el alquiler mensual; los departamento de un dormitorio en la zona céntrica rondan los 45.000 pesos y los dos dormitorios, puede estar en 65.000 pesos y los de tres dormitorios entre 85.000 y 90.000 pesos. Estos valores son para iniciar contratos de alquiler. Los que ya están ocupados se rigen por la ley 27.551.

“ROTACIÓN MUY RÁPIDA”

Según la martillera pública Mariana Valverde, “hay muy poca oferta y hay inquilinos muy urgidos. Ni bien pactan la visita al departamento para verlo preguntan por los requisitos de las reservas porque hay experiencias infructuosas en los que pactaron una visita al departamento y cuando van a verlo les informan que ya está alquilado. O hay departamentos que están publicados para ser alquilados a la mañana y a las pocas horas, cuando llaman para visitarlo o preguntar por las condiciones ya está reservado o directamente alquilado”.

“Se está viviendo un momento de rotación muy rápida. Los más buscados son los departamentos que tienen menos de diez años y los que están para estrenar. La oferta sigue siendo escasa porque hay muchos propietarios expectantes, que aguardan la posibilidad de que se modifique la ley que rige los alquileres, se retomen los dos años y cambie el modo de ajustar los precios. Mucho de esa oferta contenida o que está en el banco de suplentes, va al mercado de ventas y entonces se da un desfasaje muy importante entre los mercados de alquileres y ventas. En el primero, escasa oferta y mucha demanda y en las ventas la situación es al revés: fuerte oferta y escasa demanda”, agregó Valverde.

En tanto, la martillera pública Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA), sostuvo que ante la situación imperante, con estudiantes universitarios del exterior que se suman a la demanda de alquileres, “ya se arman listas de espera”.

“La demanda ha crecido en relación a años anteriores. No se dio el paso de inquilinos a propietarios porque no hubo créditos y está complicado para comprar y hay propiedades que fueron retiradas del mercado de alquileres por distintas razones: plazos de contratos que se consideran extensos e inflación, por ejemplo”, agregó la titular de la CIBA.

La profesional también indicó que “aunque sigue en déficit la oferta de inmuebles para vivienda en alquiler, de a poco algunos propietarios están evaluando regresar sus propiedades al mercado de alquiler porque la casa está ociosa, tiene temor o le resulta costoso cuidarlo, mira nuevamente la posibilidad de alquilar. Además, los precios han subido al ritmo de la inflación y puede resultar beneficioso. En ese contexto, la rentabilidad en alquileres recuperó un poco el terreno”, destacó la profesional.

Por su parte, el martillero público Ramón Penayo, dijo que “se ven situaciones inéditas. Propiedades que se alquilan a las pocas horas de ingresarlas en las ofertas, precios altos pero aún así se hacen contratos de alquiler y la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los inquilinos y la rentabilidad de los propietarios. Esta situación persistirá hasta que no cambie el rumbo económico, se combata seriamente la inflación y se promueva la construcción con créditos pagables para bajar la demanda de alquileres y motorizar distintas ramas de la economía que moviliza la construcción”.

la cuestionada ley de alquileres

La mayoría de los alquileres se rigen según la ley 27.551. Los primeros contratos con esta ley se firmaron en julio de 2020. Desde entonces cada acuerdo entre propietarios e inquilinos con la Intermediación de martilleros públicos se rige por las normas que marca la mencionada normativa. Esto implica que los contratos tienen tres años de duración y una actualización anual según la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y el índice promedio de aumentos salariales que publican organismos oficiales.

El último dato que se informó, tal como lo hizo este diario, fue para los alquileres que se actualizarán desde el próximo 1º de diciembre. Esos acuerdos tendrán un aumento del 77.58 por ciento. En números redondos marcan que un contrato de 30.000 pesos que se paga en la actualidad, pasará a tener un valor mensual de 53.000 pesos desde el próximo mes.

Distintos martilleros coinciden en que el aumento puede ser costoso para los inquilinos que no han tenido un incremento en sus ingresos de tal magnitud, pero puede resultar insuficiente para los propietarios porque si se compara con el aumento de la inflación acumulada en los últimos meses ronda el 88 por ciento. Por estas razones, entre otras, hay quejas de las distintas partes vinculadas a los contratos de alquiler”.

Desde diciembre del año pasado, las actualizaciones anuales superaron el 50 por ciento, según los números oficiales que se informaron en distintas fuentes.

La evolución del porcentajes de actualización marca que en diciembre de 2021 fue del 51,38 por ciento; en enero 2022, 52,21 por ciento; en febrero 51,28 por ciento; en marzo, 51,67 por ciento; en abril, 53,66 por ciento; en mayo 53,91 por ciento; en junio, 55,97 por ciento, en julio 58,16 por ciento.

Ya en agosto superó el 60 por ciento la actualización anual de los alquileres según la ley 27.551. En el octavo mes del año subió a 60,96 por ciento; en septiembre, 64,67 por ciento; en octubre, 67,31 por ciento y en noviembre, 73,13 por ciento.

Ahora, quienes tienen que pagar la actualización en diciembre deberán hacerlo con el 77,58 por ciento, sumado al que pagaron en diciembre pasado, del 51,38 por ciento, suma un 128,96 por ciento.