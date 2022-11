¿Marixa Balli trató de tacaño a Julio Iglesias?

En “La noche de Mirtha”, La Chiqui quiso saber por el romance que Marixa Balli tuvo con Julio Iglesias, y la reina de la cachaca, contó: “No duró mucho el romance porque en un momento me dijo si me iba a quedar en Miami y la verdad que yo acá tenía una carrera genial”. Además, recordó cómo se conocieron: “Él me conoce cuando yo tengo 17 años, que fuimos con mis tíos a verlo a un show. Él ahí quedó flechado y de pronto cuando vino a hacer un reportaje, me descubre y fue increíble que me haya reconocido. Yo no lo podía creer. Fue una experiencia divina”. Sin embargo, días atrás la morocha hizo resonantes declaracones que parecieron dirigidas a él: “No sirve de nada salir con millonarios. Volvés peor que como fuiste. Ya basta de avioncito privado... Los tipos que están a un nivel descomunal que no saben ni la que tienen, son los más tacaños del mundo y quieren tener a la mujer totalmente a disposición”.