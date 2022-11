Al sol, sin partido: colas y confusión en los bancos

Quienes pensaron que, esta vez, la fiebre mundialista podía transformar un trámite bancario en un paseo agradable, tampoco tuvieron suerte. Durante el fin de semana circuló un decreto de la Gobernación que fijó el horario de verano, de 8 a 13, en 106 distritos, entre los que está La Plata, pero en varias entidades anunciaron que ese esquema entrará en vigencia desde hoy.

Ayer, en varias sucursales se formaron colas en la puerta. En casos, se hicieron largas, a medida que iban llegando personas que habían recibido la noticia del cambio de horario. Se encontraron con la puerta cerrada más allá de las 8. Entonces, rodaba la pelota en el Mundial y el malestar se acrecentó con el panorama que se advertía hacia adentro. “Los empleados ingresaban con la bandera pintada en la cara”, le dijo a este diario un lector, usuarios de servicios del Banco Provincia, aludiendo al fervor en torno al partido de fútbol del Mundial. “Nadie salió a hablar, no les interesa nada. Cuando a la empleada del banco que ingresaba con la cara pintada se le pidió que saliera alguien responsable a hablar, porque todos somos clientes, aportando al sistema, ella dijo que el Banco Provincia es un ente autárquico, negándose a dar sus datos. Hace 50 minutos que las únicas caras visibles, que responden, son los policías que están en la puerta de ingreso de calle 6”, dijo.

No fue el único banco que abrió a las 10, como todos los días hasta acá. Lo mismo se registraba en otras entidades privadas. Corría una versión extraoficial: con la difusión de la medida oficial, el fin de semana, los bancos no llegaron a organizar se. En particular, se mencionaba la programación del tesoro (caja fuerte) en cada sucursal, que funciona con un sistema automatizado.

Tesoro

La versión que circulaba en los bancos descartaba la que corría en las colas: “Una vergüenza. No abren por mirar el partido. Qué falta de respeto”, indicó un hombre que habló con este diario.

“Son las 9 de la mañana y los jubilados esperando que abran el banco para cobrar. Recordemos que hoy tenían que abrir a las 8. Una vergüenza”, dijo uno de los clientes del Banco Industrial de calle 13 entre 58 y 59, donde habitualmente cobran muchos jubilados y pensionados.

Por su parte, el Banco Provincia informó que “al igual que ocurrió durante el verano pasado, las sucursales de Banco Provincia ubicadas en 108 distritos de la provincia de Buenos Aires modificarán su horario y atenderán al público de 8 a 13. La medida, impulsada por el Gobierno bonaerense con el objetivo evitar que las personas se expongan a las altas temperaturas estivales, se implementará desde el miércoles 23 de noviembre de 2022 hasta el viernes 31 de marzo de 2023”.

Una fuente del sector bancario apuntó que el decreto de la Gobernación no es de adhesión obligatoria y “queda a consideración de cada Municipio”.

Desde el Provincia, una de las entidad de mayor presencia y volumen del sistema, se indicó que entre los 108 municipios que se sumaron al horario de verano, además de La Plata, están General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, Junín, San Nicolás y Tandil, entre otros.

Con el mismo horario

Hay 27 municipios, en su mayoría del Conurbano, que no cambiarán sus horarios. Allí y en la capital federal los bancos continuarán con su esquema habitual, de 10 a 15.

El cambio de horario también genera malestar en el sector comercial e industrial. La Federación Empresaria La Plata reclamó en forma pública que se mantenga la banda horaria de 10 a 15.

Sostienen desde la entidad que la variación en el horario bancario genera distintos inconvenientes a la dinámica de la actividad mercantil. “Estas experiencias ya demostraron que son ineficaces y que afectan al funcionamiento comercial de vastas zonas en que las entidades bancarias comparten espacios urbanos con áreas y centros comerciales que no hacen horario corrido”, se indicó desde la Felp el mes pasado.

El planteo ya había sido expuesto el año pasado. También se afirmó que “el público no acompaña la modalidad, los bancos están vacíos hasta media mañana y al cerrar temprano se resiente el flujo de público en esas arterias”.