Quejas y temor en La Plata por "bombas" que despertaron a vecinos de distintos barrios

Muchos vecinos de La Plata este miércoles no se despertaron con las alarmas de sus relojes o celulares. Desde distintos barrios llegaron denuncias de que estruendosas "bombas" los hicieron amanecer más temprano de lo habitual.

Frente a este panorama expresaron su preocupación e incertidumbre ya que no sabían el motivo de semejantes ruidos. "Fue terrible. Eran bombas de estruendo, parecían cañonazos. Me despertaron y me asusté", dijo una vecina de 61 entre 29 y 30. "¿Ustedes saben a qué se debieron las bombas de esta mañana?", preguntó otro lector de EL DIA en el WhatsApp (+54992214779896), quien además dijo que los escuchó entre las 6 y las 7 de la mañana. "Me sobresalté de la cama", aseguró el hombre que reside en la zona de 25 y 60.

También desde Plaza Moreno llegaron quejas. En el corazón de la Ciudad vecinos manifestaron que a esa misma hora sonaron "bombas tremendas que me despertaron. Nos asustamos mucho y nuestro perro lo sufrió también". Además, desde La Loma, llegaron más denuncias, específicamente de la zona de 28 y 47: "Me despertaron fuerte ruidos, como de petardos", dijo una de las damnificadas.

Por su parte, en las redes sociales se hicieron eco de esta problemática. "Los pendejxs de mierda que tiran ESTRUENDOS a las 6/7 am quien son loco? No solo son molestos sino que me revolucionan el perro. CASI 2023 y tenemos pelotudos con fuegos artificiales todavía", escribió un usuario de Twitter.

De esta forma, EL DIA pudo comprobar que se trató del festejo estudiantil que ya se hizo costumbre en La Plata y tiene como protagonistas a los alumnos de sexto año, que se despiden del secundario.