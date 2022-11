El papelón de Sandra Borghi con Chapu Martínez: “Si tan mal estás, volvete”

En TN, Franco Mercuriali estaba presentando uno de los temas de la semana cuando la periodista Sandra Borghi , conductora del envío de la tarde junto a Pepe Gil Vidal, protagonizó una cuestionable intervención por la que se ganó un repudio generalizado, al punto de calificarlo como uno de los grandes “papelones” de la tevé en los últimos tiempos.

La noticia tenía que ver con la violencia extrema que, vía redes sociales, está sufriendo el humorista Chapu Martínez, por considerarlo “mufa” de la Selección nacional. El influencer carga con esa cruz desde el Mundial de Rusia y, ahora, desde Qatar, volvió a ser blanco de ataques virtuales y amenazas de muerte para él y su familia por haber presenciado el partido de Argentina contra Arabia Saudita.

Tras intentar presentar el tema, que por lo que quedó en claro Borghi desconocía (ni siquiera conocía al humorista), la conductora, de entrada, mostró su desprecio: “vamos a ver al Chapu este…”, lanzó, con desdén.

En el aire pusieron un video donde se ve al joven haciendo un descargo en sus redes, y en el que se lo ve llorando desconsolado, diciendo que está “sobrepasado” por la situación de ser, sin haber hecho absolutamente nada, el más odiado del país en las redes sociales, en donde se viralizaron los mensajes de odio disparatados, entre los que había varios que pedían matar a su pequeño hijo de cinco años, Benjamín.

En el piso, Borghi, con cero empatía, aseguró: “Este chico, ¿no necesitaría ayuda? ¿Qué es lo que estamos presenciando? ¿De qué estamos hablando? El flaco está en Qatar, no está acá, está en Qatar. Está sobrepasado, ¿de qué?”.

Y aunque sus compañeros, desde Maru Duffaurd y hasta Pepe Gil Vidal le intentaron hacer entender que el chico no tenía la culpa de la situación, Borghi insistía que era el responsable y que si tan mal la estaba pasando se tenía que volver.

“¿Por qué no vuelve? Hagamos una vaquilla y que vuelva, que es peligroso”, lanzó, con una soberbia increíble, tras lo cual reconoció que “no entiendo nada”. Acto seguido, la periodista recibió un mensaje de un ex compañero, Diego, que se supone que es Diego Poggio, ex TN, que tal vez la alertaba de que estaba haciendo un papelón, pero Borghi le tiró más leña al fuego.

“Que no entienda no quiere decir que no comprenda lo que está pasando”, aseguró, con un tono más irritante de lo habitual, y empezó a cuestionar a Martínez. “Durante todo el día se divierte, genera contenido, gana plata y vive de lo que genera en las redes: fuerte aplauso (hizo el gesto irónico). Entonces, si esto le genera un daño, que se vuelva”, advirtió.

Los intentos de sus compañeros por hacerle entender que el problema era la violencia anónima en las redes sociales, y que no resolvería nada el hecho de que se volviera de Qatar, Borghi insistía en su punto: “Vos tenéis dos opciones: o te vas y dejas de sufrir, o lo resolvés de la misma manera que lo generaste (…) Veo un chico deprimido, que alguien lo tiene que ayudar, que opinamos porque él lo genera. Si te amenazan a tu hijo, habla el padre de 70 años que se está por morir, hagamos algo con eso. Cuando un tema es serio, es serio”, agregó.

Lo que no sabía Borghi es que desde Qatar, el joven, sí se lo había tomado seriamente. Su abogado, Fernando Burlando, contó que ya habían formalizado la denuncia, tras identificar a los casos de violencia más extrema, y que el delito que les podría caber es el de amenazas 149, con penas de dos a seis años de prisión.

Chapu Martínez, que en los últimos días recibió un gran apoyo de referentes de las redes y otros palos (desde Migue Granados, Coscu y hasta la China Suárez y Jujuy, entre más), compartió fragmentos de TN y se manifestó muy duramente contra la conductora que, en su Instagram, se define como “presentadora de noticias y contadora de historias”.

“Lo que no es serio sos vos, Sandra Borghi, porque sos un mamarracho, no solo como periodista sino como comunicadora para tanta gente. En ningún momento tomaste con seriedad las amenazas de muerte que estoy sufriendo yo, mi hijo y mi familia. Tu soberbia imponente, ningunear e interrumpir a tus compañeros demuestra cómo lo único que te importa es el rating y no lo humano”, dijo el humorista.

Y sumó: “Tenés una falta de sensibilidad terrible y eso que tenéis hijos. Sos un dinosaurio más de la tevé y me avergüenza que haya gente como vos trabajando en medios que ni siquiera se informa para dar una nota. Hasta tus propios compañeros te están mostrando la gravedad de la situación”.

Tras exponer esta situación, usuarios de redes sociales no dudaron en repudiar el accionar de Borghi, y muchos se volcaron a sus redes para pedirle que se disculpe. Sin embargo, la periodista, no se refirió al tema y decidió borrar uno de sus últimos posteos donde el repudio se había generalizado.