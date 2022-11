Berni y los rumores sobre su salida: "El día que me tenga que ir me voy, no soy Martín Guzmán"

"El día que me tenga que ir, me voy", afirmó Sergio Berni, quien además ´aclaró´ que "yo no soy Martín Guzmán, ni Axel Kicillof es Alberto Fernández".

De esta manera, el ministro de Seguridad bonaerense se refirió a los rumores sobre un posible alejamiento del cargo en medio de una denuncia en la Justicia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y el deseo de varios intendentes de ver un cambio en la cartera que encabeza al verlo como responsable de la inseguridad que viene castigando distintos distritos, tal como adelantara EL DIA.

Con los jefes comunales pidiendo su salida para descomprimir el enojo social por los reiterados episodios de inseguridad, el informe periodístico que reveló que tiene varios inmuebles sin declarar y la presentación judicial impulsada por legisladores de la Coalición Cívica, Berni dijo que sigue en el cargo y que si debe dejarlo es una "decisión que toma el gobernador".

"Yo no estoy atado a nada. Así como yo no me propuse para estar acá tampoco me propuse para seguir estando", declaró. "El día que el gobernador me diga que me tengo que ir, lo seguiré acompañando desde donde tenga que acompañar", agregó.

Y profundizó: "Esa decisión no la tomo yo, no es caprichosa. Es una decisión que tiene que ver con una tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una responsabilidad y compromiso que asumí. Yo no me presenté a ningún concurso, no pedí ser ministro, sino que fueron dándose condiciones por las cuales me pidieron que colaborara en la Provincia".