De la Torre lanzó su candidatura junto a Bullrich

El senador provincial Joaquín De la Torre lanzó ayer su candidatura a gobernador durante un acto en Moreno junto a la aspirante presidencial Patricia Bullrich.

Así, el ex intendente de San Miguel se anotó formalmente en la carrera por la Gobernación y ratificó su alianza con los halcones del PRO. En ese marco, repasó algunos de los mensajes de su campaña vía pública y explicó los argumentos: “Digo `basta de todes´ porque me parece una locura que en la agenda de los políticos progres el “todes” sea un tema cuando tenemos 40% de pobreza. Es un idioma inventado y ridículo”.

“Digo hay que poner orden porque la provincia de Buenos Aires necesita orden. En las cuentas y en las calles. En las cuentas, es sentido común: no se puede gastar más de lo que entra. Si soy gobernador, voy a eliminar 10 ministerios, entre ellos especialmente el de la Mujer y el de Medio Ambiente. Hay que poner orden en las calles, porque no podemos seguir viviendo con miedo a caminar, con miedo a que nos entren a nuestras casas, con miedo de ir a trabajar, con miedo de salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular. No nos va a temblar el pulso para despejar las calles cuando haya un piquete y para echar del Estado a los que cobran y no trabajan. Tampoco nos va a temblar el pulso en solicitar las fuerzas nacionales si fuera necesario para combatir el narcotráfico. Nosotros no tenemos miedo, no somos tibios” afirmó.

“La gente ya tomó una decisión. Quiere un cambio profundo”, concluyó.