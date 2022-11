Más aislado: el Presidente se ausentó de un “homenaje” a Ginés

Con Alberto Fernández en su despacho del primer piso, Ginés González García volvió a Casa Rosada luego de su estruendosa salida del gabinete hace casi 2 años por el denominado “Vacunatorio Vip” y participó de un acto con la ministra Carla Vizzotti en el que fue homenajeado por los 20 años del Plan Remediar. La escena, expuso una vez más la situación de un Presidente que transita en “soledad” el final de su tercer año de mandato y la presión del kirchnerismo para que desista de protagonizar cualquier estrategia electoral del Frente de Todos (FdT), en 2023.

La citada reunión se produjo ayer por la tarde en el Salón de los Pueblos Originarios donde sesionó el Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que la ministra de Salud debate con sus pares de las provincias estrategias de vacunación o planes preventivos.

“Se me ocurrió a mí”

“Se me ocurrió a mí” el homenaje, dijo a pura sonrisa Carla Vizzotti cuando fue consultada por la prensa acreditada, sin demasiada empatía con los familiares de las víctimas del coronavirus que se habían escandalizado al enterarse del sistema ideado por el sanitarista, por el que fueron vacunados antes de tiempo decenas de funcionarios. “La Argentina del revés, donde se homenajea a delincuentes que robaron vacunas y montaron un vacunatorio vip. El responsable de más de 140 mil muertes por no haber comprado vacunas como Pfizer, entre otros”, disparó la diputada opositora Graciela Ocaña.

“Siento algún resquemor pero no me arrepiento de nada”, sostuvo Ginés cuando salía del acto. No vio al Presidente, que había decidido eyectarlo de su cargo al conocer el escándalo en mayo de 2021. Luego muchos dirigentes del FdT y sindicalistas le facturaron esa decisión al considerarla “apresurada” y por la que dejó muy “expuesto” al ex ministro de Eduardo Duhalde.

Lo cierto es que el jefe de Estado durante la víspera no apareció por el encuentro.

En el entorno presidencial, con todo, sostienen que a casi un año de un eventual balotaje resulta prematuro especular con cualquier alquimia electoral. Avizoran, además, que sería “irresponsable” de parte del Presidente “bajarse” de la carrera electoral con tanta antelación y sufrir los efectos del síndrome del denominado “pato rengo” (el despoder de aquel presidente que no tiene reelección) que podrían agravar la crisis socio-económica. “El problema es que no sólo Cristina le está comiendo a los sectores que lo apoyaban sino que lo quiere aislado y que no sea un actor político en 2023”, explicó uno de los dirigentes oficialistas consultados.

