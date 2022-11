Entre dudas y misterio por el crimen de Eliana Pacheco, volvió a postear la pareja desde la cárcel

El misterio y las dudas rodean la muerte de Eliana Pacheco, que fue víctima de un macabro asesinato. En ese contexto sigue la conmoción por la joven de 24 años que era intensamente buscada desde el domingo 20 de noviembre y que fue encontrada sin vida el pasado viernes en un zanjón en un sector de Lisandro Olmos.

Pero además los investigadores trabajan en las dos hipótesis. Una apunta a la posibilidad de que el hecho haya sido perpetrado por un presunto ajuste de cuentas, vinculado a la venta de drogas y prostitución, aunque no trascendieron más detalles al respecto. La otra indica que el asesinato se pudo haber concretado en clave de venganza contra su novio, a raíz de un homicidio ocurrido años atrás, dentro de la cárcel donde se encuentra detenido.

Justamente su pareja, identificado como Maximiliano Videla, fue quien realizó distintos posteos en su cuenta de Facebook mientras se buscaba intensamente a Eliana, pero tras el hallazgo del cadáver se llamó a silencio. Hasta hoy.

Es que esta madrugada utilizó la misma red social para expresarse y en ese sentido escribió: "Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor. Tenia ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas que no son, que nunca nos importó porque éramos el uno para el otro. Hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa. Se me caen las lágrimas del dolor que siento y no sé cómo seguir".

Luego siguió diciendo que "sos la única mujer que me hizo feliz, una excelente mamá, mujer, amiga y compañera. Extraño todas las noches que dormíamos juntos. Esperaba a que te duermas y ahí recién me dormía yo, que hablamos con Calucha y Thiago". Y agregó "fue hermoso tenerte conmigo todos los días que compartimos en casa, fue como si nos conociéramos de hace rato cuando me decías que todo iba a estar bien y así era. Te juro que fui feliz, me hiciste el hombre más feliz del mundo".

Para cerrar su publicación escribió: "No dejo de pensarte ni un segundo. Te amo más que a mi propia vida. Te prometo que vamos hacer justicia, no vamos a parar hasta saber la verdad. Te lo juro por mi vida que se va hacer justicia. Siempre en mi corazón a cada segundo mi bandida. Te amo y así va hacer siempre".

Horas después volvió a dejar un mansaje en su cuenta de Facebook donde agradeció a quienes ayudaron a buscar a su novia: "Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo (...) a todos los que realmente ayudaron de corazón y no juzgó. Uno no elije de quien se enamora si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado. En vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas que para los hijos y la familia es doloroso, porque no saben lo que uno siente".

De esta forma, el joven expresó sus sentimientos tras la muerte de Eliana Pacheco, un caso que causó conmoción en todo el país y que aún sigue esperando saber cómo la mataron.

La investigación

En cuanto a la investigación, como se dijo, hasta el momento se viene trabajando en dos hipótesis en base a lo aportado por testigos. Tal como publicó hoy EL DIA en su edición impresa, se supo que por estas horas los esfuerzos están centrados en poder recopilar la mayor cantidad de datos de la interacción virtual de Pacheco con otras personas.

Llamadas, redes sociales, mensajes, fotos y videos, los investigadores apuntan a que el dispositivo de la víctima puede aportar información clave para comenzar a desechar escenarios y reforzar el único posible.

Hasta el momento lo que se tiene del dispositivo es que una hora después de que tomara el remís, Eliana dejó de responder mensajes de WhatsApp y el aparato se apagó. Ayer trascendió que aún no se encontró el celular de la víctima y que su búsqueda se mantiene incesante.

“Estamos terminando con testimoniales y continuaremos trabajando para agotar todos los elementos recabados hasta el momento, analizando cámaras de seguridad y la recopilación de la información de los teléfonos vinculados a la investigación, y reforzamos las tareas de campo”, dijo una fuente judicial que añadió que “por el momento no hay detenidos”.

Sobre imágenes de las cámaras de seguridad, se indicó que buscan dar con equipos orientados a la seguridad o vigilancia en la zona donde se ubicó a la joven y su posible trayecto hacia el lugar donde fue hallada.

El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado el viernes alrededor de las 10 entre los pastizales de un zanjón en las inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203, en una zona que efectivos de la Policía bonaerense con la colaboración de canes adiestrados habían rastrillado el jueves y donde habían encontrado su documento de identidad. Se proyecta que el cadáver estuvo en ese lugar 5 días.

Este diario pudo averiguar de fuentes judiciales que la muerte se produjo por asfixia mecánica. Las mismas fuentes revelaron un detalle perturbador: en sus vías aéreas encontraron restos de papel. Además se corroboró que registraba una herida contuso cortante en el lateral derecho del cráneo, frontoparietotemporal, con forma romboide.