Serrat: “Fui donde me llevaban mis zapatos”

En febrero de 2020, en el marco de la gira “No hay dos sin tres”, Joaquín Sabina (73) se cayó en el escenario. Aquel día, su compinche, Joan Manuel Serrat (78), sintió una irrefrenable necesidad de “aclarar el futuro o, de alguna manera, ver dónde estaba parado” él de cara a ese futuro. Las fichas cayeron, y se movían en su cabeza, hasta que la COVID-19 se transformó en pandemia, y aquellas dudas, para el Nano, se convirtieron en una certeza: era hora de parar.

“Nos cerraron los teatros, los lugares de actuación, no se podía ensayar y eso, evidentemente, fue apartando lo que podría ser esa cotidianeidad con el oficio que fue provocando un distanciamiento muy grande. Y ahí yo veía que el tiempo se me acortaba. Entonces planteé que quizás era un buen momento para decidir respecto a lo que podría ser un futuro que todavía no se preveía”, contó ayer el cantautor catalán en una conferencia de prensa en el porteño teatro Astros.

Su idea era despedirse a lo grande, cuando se pudiera, con una última gira internacional (“El vicio de Cantar 1965-2022”) que comenzó en abril en Nueva York y terminará en diciembre en Barcelona y que tendrá, desde el sábado, un periplo argentino que incluirá a Rosario, Córdoba y Buenos Aires, donde ofrecerá cinco conciertos agotados en el Movistar Arena desde el 19 de noviembre.

En lo que definió como una “actitud absolutamente defensiva”, el cantor de las pequeñas cosas no lleva cuentas ni de los conciertos ya dados ni de los que están por venir. “Sé que esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que ha sido mi vida y que me ha hecho muy feliz”, manifestó.

Y dijo, por lo tanto, lleva “cada uno de los conciertos como el único que existe” tratando de no hablar más de la cuenta “porque estoy meneando directamente mi alma y lo más profundo de mis emociones. Emociones a las que no quiero renunciar pero que tampoco quiero potenciar porque sino me desarmaría en los escenarios. Es un gran estímulo pero también un gran peligro el que uno corre”, según aseguró.

Desde sus inicios, el español ha tenido con Argentina un vínculo “apasionado”, casi de hermandad. En 1983, de hecho, cuando Argentina se abría otra vez a la democracia, el Nano fue el primero en volver a cantar sin metáforas en el país, una serie de recitales en el Luna Park que todavía muchos guardan como uno de sus mayores tesoros.

-¿Qué te dice el corazón al retornar a Argentina una vez más pero, esta vez, para despedirte?

-Mi corazón me dice que esté tranquilo, porque él está tranquilo también. Que solamente vengo a despedirme de los escenarios, y no a despedirme de la gente, ni del país, ni de los amigos.

Porque su retiro será únicamente de los escenarios, aclaró. “Yo he tomado esta decisión de dejar la que puede ser la parte más divertida de mi oficio, donde la paso mejor, pero también la que requiere mayor disciplina y la que es más rigurosa. Pero yo no he decidido dejar de escribir, de componer, dejar de vivir, dejar de amar... Dejaré de hacer entrevistas, seguramente, y otras cosas que puedan resultar no tan divertidas”, confesó, entre risas.

-Tu vida se desarrolló entre la demanda del artista y el deber de vivir la vida, ¿cómo fuiste conjugando esas dos facetas?

-¡Como pude! (risas). Aquí es donde están los mayores sacrificios del manejo de los tiempos, porque he tenido mi entusiasmo por una cosa y la otra: cuando estaba escribiendo sacrificaba una parte y cuando estaba con lo otro, pues, sacrificaba el arte. Yo no contemplo que haya una raya que separe una cosa de la otra, la vida y el artista. A veces me duele cuando hablan de un artista o escritor, cuando se los glorifica por su trabajo pero se los maltrata por su vida. Creo que somos una complejidad de cosas.

CAMINO AL ANDAR Y CON AMIGOS

A la hora de repasar una carrera exitosa que, según remarcó, le dio “mucho más de lo esperado”, consideró que ha sido afortunado, en tanto, fue haciendo su camino al andar. “Yo, realmente, he hecho lo que me gustaba hacer. He trabajado y he tenido un espíritu de trabajo y siempre pensé que el esfuerzo era muy importante pero también pensé, por encima de todo, que ser feliz y divertirse también lo era”.

“Por eso -agregó- escogí el camino de la música en lugar de la universidad o donde me hubieran llevado mis estudios. Lo escogí porque me la pasaba mejor. No hubo un planteamiento de futuro. No pensé que duraría hasta hoy. Iba donde me llevaban los zapatos. Después, claro, la vida es una sorpresa continua y la que te resitúa. Entonces, los caminos, que te encuentres en la vida con gente que te acompaña, está en manos del azar. Uno no nace enseñado de la vida y tiene que aprender, y en los caminos del aprendizaje también está el riesgo”.

Los caminos, pero sobre todo los encuentros en esos caminos, han sido fundamentales para Serrat porque, según reflexionó, “los lugares valen en tanto y en cuanto han sido compartidos con gente, con otros, con amigos, con sueños. Mientras estos sigan ahí, seguirán esos caminos”.

- ¿Cuál ha sido el rol que han cumplido los amigos en tu vida?

-Lo que conozco de los lugares es resultado de lo que me han enseñado mis amigos. Ellos transmitieron sus amores, conocimientos e ideas de las cosas, yo las analicé y me quedé con lo que quería, pero fueron ellos los que me enseñaron a quererlos. Y aquí entran también los amigos de un momento, o luego de los que con el tiempo también te enseñan cosas, a pesar de ellos. Los amigos son los que te generan curiosidades y aclaran confusiones, aparte de que son lo que te lo dan todo sin pedirte nada, y luego te lo quitan todo (risas).

Autor de emblemas como “Mediterráneo” - a la que definió como “una mujer hermosa a la que ya le han dado todos los piropos”-, “Lucía” y “Hoy puede ser un gran día”, el trovador se desmarcó de las formas musicales. “La realidad de mis fantasías no encajaría bien en el futuro hipotético”, manifestó y reveló que su carrera fue “el resultado de un tiempo y de una circunstancia” que, aunque quisiera, no podría volverse a repetir.

¿Será realmente para Joan Manuel “El Vicio de Cantar” su gira despedida? Invitado a imaginar que en un futuro no muy lejano fuera convocado por otros de sus compiches a salir otra vez a la carretera a girar, el Nano lo dejó bien claro: “Mi madre tiene un dicho que dice ‘de aquí a allá, pajaritos sabrán’. De aquí a allá, si eso ocurriera, no sé exactamente cuál sería mi reacción. Todo dependerá del camino que haya desde aquí hasta entonces. No tengo idea pero no creo que eso suceda. Realmente el tiempo es muy escaso si hay que aprovecharlo en todas las cosas nuevas que nos pueda ofrecer.