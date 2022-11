VIDEO. Una invasión de hormigas voladoras en San Carlos: preocupación y misterio

Una gran cantidad de hormigas voladoras se hicieron presente esta mañana en el barrio San Carlos, en calle 139 y 39, donde un vecino de la zona filmó la entrada de su casa, que estaba invadida por las mismas, en las que se la pueden ver en distintos rincones del patio y muy dispersas.

A su vez, no sería el único caso, ya que a este diario, llegaron quejas de que otras viviendas que también fueron afectadas por la masiva aparición de los insectos.

"La delegación de San Carlos y la Municipalidad, me dijeron que no pueden hacer nada", comenzó relatando uno de ellos.

En la misma línea, afirmó que no se le hacía fácil ingresar a su propia casa, porque la invasión le podría provocar que se llene de insectos el lugar: "No puedo entrar, porque se me meten todas adentro. Desde la delegación me dijeron que llame a zoonosis, pero que no se hacían cargo porque no eran ni avispas ni abejas".