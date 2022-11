En el PRO buscan ponerle paños fríos a la interna: Macri quiere mediar entre Bullrich y Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llamó ayer a mantener la unidad en Juntos por el Cambio, a la par que trascendió que el expresidente, Mauricio Macri, tiene previsto reunir el martes próximo a la mesa chica del PRO para intentar una tregua entre Larreta y Patricia Bullrich.

De esa manera, ambos dirigentes buscan ponerle paños fríos a la interna del partido, que se avivó a partir de la viralización de un video en el que Bullrich amenaza con “romperle la cara” a Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño y mano derecha de Rodríguez Larreta que venía criticando públicamente a la exministra. Un episodio que puso blanco sobre negro en la tensión que atraviesa a las dos facciones que se disputan la precandidatura presidencial del espacio.

“No creo en la violencia ni en la grieta. Apoyo a Felipe Miguel como jefe de Gabinete, pero no me engancho con eso”, advirtió ayer el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, después de que la exministra de Seguridad no solo arremetiera contra Miguel sino contra él mismo. “No tengo nada que decirle a Patricia. Las cosas que tengo que decirle las hablo en privado y a fondo, pero públicamente no. No es bueno para el proyecto de Juntos por el Cambio, ni para el país. Yo trabajo para la unidad, es fundamental sostener esa unidad que hoy para mi está fuera de discusión, más allá de todas las tensiones que puede haber”, aclaró el dirigente capitalino, que ayer siguió con sus recorridas para hacer pie en la Provincia. Junto a dirigentes de la UCR, la Coalición Cívica y del PRO y con eje en la seguridad, se mostró en San Miguel y José C. Paz.

En tanto, Larreta y Bullrich fueron convocados anoche a fumar la pipa de la paz en las oficinas de Macri en Vicente López. Al parecer, el exmandatario habría accedido a mediar en la interna y la idea es que ambos dirigentes se encuentren en un desayuno el próximo martes. Dicen quienes los frecuentan que no fue fácil que aceptaran, pero que finalmente irían a la reunión a la que también fueron invitados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, entre otros. Y en un sentido similar, un sector de la UCR y la Coalición Cívica impulsan una reunión de la Mesa Nacional para intentar restablecer la calma en una coalición que viene de días feroces.