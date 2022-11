VIDEO. "Me arrastraron y agarraron de los pelos", el relato de la mujer que denuncia brutal golpiza en un bar de La Plata

En los últimos días se conocieron denuncias de tres personas que asistieron a un boliche de nuestra Ciudad, donde afirman que fueron golpeadas y hasta terminaron con algunas lesiones en su cuerpo y en el rostro. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2022-10-31-7-58-0-denuncian-una-brutal-paliza-en-un-bar-de-la-plata-tres-heridos-y-acusan-a-patovicas-policiales)

Las mismas serían dos hermanas y un sobrino, que habían acudido al lugar ubicado en 26 y 60, en familia y con amigos. "Estábamos en el sector vip tranquilos, cuando de repente se acercan a sacarlo a mi sobrino. Él accede a salir tranquilamente. Me doy cuenta de la situación cuando veo que la quieren sacar a mi hermana y ahí empecé a agarrar mis cosas para salir con ella. Entre todo ese tumulto de gente, me chocan. La patovica que la intenta sacar del lugar a mi hermana la empieza a agredir y mientras yo intentaba sacar mis cosas, agarrar una campera, una persona me sujeta de espalda, yo no podía defenderme y me comienza a arrastrar", relató Débora, en diálogo con EL DIA.

Los hechos, según las denuncias, habrían sido en la madrugada del 30 de octubre pasado. "Todavía estoy movilizada por todo lo que pasó. No puedo creer que una noche en la que salimos a divertirnos, se haya transformado en un recuerdo directamente que van a quedar en nuestras cabezas para siempre. Quizás estas marcas desaparezcan, pero todo el momento que vivimos, que pasamos, no lo vamos a poder superar fácilmente", señaló una de las víctimas.

A su vez, su hermana y su sobrino, debieron acudir al hospital, en el cual llegaron ensangrentados y requirieron de una rápido atención médica.

En la misma línea, Débora recuerda: "Me agarraron de los pelos y me empiezan a arrastrar por las escaleras. Yo intento levantarme pero no puedo, porque me siguieron golpeando. Todavía como no caigo que soy yo esa persona. No soy conflictiva para nada, no puedo entender como de repente me encuentro tirada en la escalera con estas personas que me siguen golpeando. No puedo entender el nivel de agresividad".

Por su parte, afirmó que al dueño del lugar "lo conocimos cuando estábamos radicando la denuncia en la comisaría". "Me muestra un vídeo, donde hasta ahí yo no sabía quién me había tirado por la escaleras. Hay un señor que me agarra del pelo y me sujeta. Me sacaba los mechones", exclamó indignada.

"Yo le preguntaba: ¿Por qué me hicieron esto? si yo me podía haber ido tranquila. No necesitaba que me pasara todo eso. La impunidad con la que estas personas, que yo sentí que era un juego para ellos agredirme de esa manera. No fueron capaces ni de darme un vaso de agua. Estaba desesperado en ese momento. No dejaba que ni mi familia se acerque. Me tuvieron que subir a taxi y llevarme porque perdía mucha sangre", concluyó.

Las víctimas confirman que tienen en su poder algunos nombres de los agresores y que están a la espera de lo que va a resolver la Justicia.

El descargo de los dueños

Tras la repercusión del caso, desde el bar salieron a dar su versión de los hechos y aportaron imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. En su exposición, manifestaron que "siendo las 6 de la mañana transcurría de forma normal y sin mayores inconvenientes hasta que divisamos una discusión en la parte superior del Club". Es por ese motivo, según el relato, "clientes deciden intervenir y para evitar que la discusión eleve su tono se los invita a bajar de dicha parte superior por clientes habituales del lugar".

Fue en ese momento que uno de los clientes, que nada tenía que ver en la discusión, "decide bajar de los pelos a una de las chicas provocando un corte en la parte inferior de la pera". Luego manifestaron que "el personal de seguridad procede a acompañar a la persona agredida hasta afuera del local".

A su vez, agregaron: "Se deja en evidencia el claro e impecable accionar de nuestro personal de seguridad ante lo ocurrido" y que "las agresiones fueron producidas por una pelea entre personas que asistieron al lugar y no por el personal de seguridad como se menciona".