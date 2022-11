La Selección tiene otra lista fundamental con tres productos que no pueden faltar: cuáles son

En el listado de cosas imprescindibles que no podrá faltar durante la estadía del seleccionado argentino en Qatar aparecen tres productos que fueron subrayados especialmente a la hora de equiparse con vistas al Mundial. Hay, en consecuencia, otra lista además de la que integrarán los convocados a la Copa del Mundo.

El staff de la selección que apunta a que todo salga perfecto y no falte nada, recibieron pedidos por tres clásicos productos que no pueden faltar en el campamento albiceleste: dulce de leche, carne y yerba.

Hay interés en que todo salga bien también en cuanto a cuestiones logísticas, como por ejemplo la alimentación de toda la delegación.

La carne, un clásico y lo principal que se trasladará en un container desde nuestro país con la cantidad necesaria para toda la estadía. No es que no se consiga de buena calidad, sino que la que hay en general es de buey australiano y como no es lo que están acostumbrados a consumir los jugadores se optó por llevarla. De esta manera, no faltará el costillar.

Aunque desde el seno de la Selección aseguran que están tranquilos porque "allá se consigue todo lo demás", hay dos productos más, también emblemáticos de nuestro país, que se llevarán desde Buenos Aires: yerba y dulce de leche.

Aunque las dos cosas se consiguen ya en casi cualquier parte del mundo, la cantidad que calculan llevar para abastecer a todo el plantel los hizo inclinarse por cubrir la demanda desde acá. Sobre todo al pensar en la yerba y el consumo habitual del equipo de mate, que es hasta fuente de cargadas o competencias por quien hace el mejor.