Carlos Tevez habló sobre la posibilidad de ser DT en Independiente: "No hay nada cierto"

"Carlitos" Tevez fue noticia por partida doble en la semana. Primero por su salida de Rosario Central en medio de una situación polémica planteada en torno a las próxima elección de autoridades que habrá en el club rosarino. Poco después por los rumores, que se fueron incrementando con el correr de las horas, dando por segura la incorporación del "apache" a Independiente en lugar de Julio Falcioni.

En medio del ida y vuelta de informaciones relativas a este tema, "Carlitos" salió a aclarar la situación: "No hay nada de cierto de la posibilidad de arribar a Independiente", sentenció el ex 10 de Boca Juniors en una entrevista.

Por otra parte, también aclaró que jamás hubiese imaginado ser entrenador del "Canalla" y así fue: "Rosario Central me dejó una enseñanza muy grande. No tengo más que palabras de agradecimiento. Ojalá nos volvamos a cruzar".

"Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo", había dicho el presidente del Rojo Fabián Doman: "Todo el mundo me pregunta por Tevez porque no tenemos DT. Nunca hablé con él. No lo teníamos como posible candidato", señalaba el flamante titular del club de Avellaneda.