El encargado vs. los encargados: sigue la guerra ¿de clases? entre Francella y los porteros

Mariano Cohn y Gastón Duprat deben estar frotándose las manos, chochos: no solo porque su ficción, “El encargado”, superó las seis millones de horas consumidas en Star+ y se ha transformado en un fenómeno del que se charla en cada reunión, sino también porque la incomodidad que buscan generar en cada una de sus ficciones parece haber surtido efecto, engendrando una impensada pelea entre Guillermo Francella, protagonista, y los encargados de los edificios. Una pelea donde, en este país agrietado, algunos ven la mano de la política.

La serie relata las contorsiones y extorsiones que realiza el encargado de un edificio para impedir su despido (el consorcio quiere la terraza donde habita para hacer una pileta) y, en línea con el estilo Cohn-Duprat, Francella encarna a un encargado inescrupuloso, amoral, dispuesto a cualquier cosa por salvar su trabajo.

Cohn y Duprat, como suelen hacer, retratan a la criatura francelliana con todos los vicios estereotípicamente argentinos: la trampa, la viveza mal entendida, el carácter trepador… Pero pintan de igual manera cínica y descarnada a su rival, Zambrano, el presidente del consorcio, representante extremo de los ricachones sin noción del mundo que habitan el coqueto edificio. Zambrano es el menos hipócrita de todos: quiere echar al encargado, parece odiar lo que representa, y aspira a todo lo que un argentino un poco “cipayo” y algo “grasún” quiere. La pileta “tipo Miami” que quiere para su terraza es la encarnación de esos deseos y, claro, implica la destitución del portero: una guerra de clases.

Este “lado B” del relato de “El encargado”, sin embargo, poco le importó a SUTERH, el Sindicato Único de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, y a la Agrupación de Encargados, que protestaron airadamente contra la serie que, dicen, los hace quedar muy mal parados.

“Lo que más me dolió es como nos trata y en que posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios. En mi edificio me miran raro y no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros”, expresó Diego Trejo, titular de la Agrupación de Encargados, la pasada semana.

“No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados”, afirma el texto firmado por Trejo.

A Francella no le gustó. Avisó que “no quisimos faltarle el respeto a nadie”, pero tiró que “esto habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción”. Incluso afirmó que los encargados los estaban “cargando”. Y les exigió unas disculpas.

Algo de ese enfrentamiento de la ficción parecía repetirse fuera de la pantalla. Y el revuelo fue tal que, invitado el sábado al programa de Marcelo Bonelli, Francella volvió a hablar del tema. Y se mantuvo firme.

“No sé la verdad que han querido decir, porque SUTERH que es el gremio que aglutina a todos los sindicatos de encargados dijo todo lo contrario. No sé quién será ni por qué se enojaron tanto sabiendo que es ficción. Es como que el día de mañana haga a un periodista radial que es corrupto y no por eso van a ser todos corruptos. Es medio raro. Yo ya contesté y se armó una polvareda”, señaló Francella, que ya está grabando la segunda temporada de la serie.

“Es medio rara esa reacción que han tenido. Jamás intentamos molestar a nadie. Jamás intentamos perturbar ni provocar. Es ficción, repito, ya lo hemos hablado varias veces. Pero es curioso que esto pasa con la ficción argentina. Porque si esto ocurre con una ficción extranjera no se arma esta polvareda”, siguió el actor.

Francella menciona a SUTERH, lo que es curioso: el viernes, Nicolás Wiñazki escribió en Clarín sobre una supuesta visita de una enviada de Víctor Santa María, titular del sindicato, al edificio donde se filmó la serie. En busca de irregularidades, afirmó el periodista, porque considera que la serie es parte de una batalla cultural que hay que dar, que extiende estereotipos negativos sobre las clases trabajadoras. Por eso, afirma Wiñazki, “Santa María usó buena parte de sus influencias para intentar presionar a los creadores de ‘El Encargado’, y al propio Francella, para intentar evitar que el personaje de Eliseo afectara la imagen de los encargados reales de los edificios porteños. La visión del SUTERH sobre el éxito de la serie produjo una concatenación de acontecimientos absurdos pero de severa distorsión política”.

Así, los fantasmas de la grieta, que todo lo bañan, se meten en “El encargado”, una serie que, de alguna manera retrata esa misma grieta, que desde lo material se extiende a las visiones de mundo de cada uno. Cohn y Duprat son cínicos, y no tienen piedad ni con el encargado, en su lucha por sobrevivir, ni con los propietarios, que al final solo quieren una pileta, quizás, para nadar un rato en verano.

Francella, que ya había sufrido los embates de otro gremio, el de los meteorólogos, por “Granizo”, de alguna forma, terminó encarnando los dos costados: es el portero en la ficción, pero en la realidad, en medio de la polémica, le decía a Bonelli cosas como que “he tenido algunos encargados pícaros que miran, que saben, que se corta la luz y ponen el grupo electrógeno y hacen caritas… Tienen mucho poder y los conozco”.

De todos modos, el actor insiste: es solo una obra de ficción. Estará quien piense, claro, que las ficciones importan. Que dicen cosas. Y estará quien piense lo contrario. Que no hay que ser tan sensible con lo simbólico, con la representación. Otra grieta más.