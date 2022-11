Enojo y amenaza: Alfa quiere abandonar la casa de Gran Hermano

La casa va subiendo la temperatura y los hermanitos sacan a relucir, en algunos casos, la falta de paciencia. De esta manera, los roces se ganan los días y esto provoca que en las placas de nominación, se pueda ver esto.

Por tercera semana consecutiva, Alfa quedó nominado. A diferencia de las placas anteriores, esta vez no fue salvado por quien tuvo la inmunidad, Romina, por lo que el público será el que decida si sigue o se va.

Sin embargo, parece ser que él dio un paso adelante, amenazando con dejar la casa a causa de la última discusión que tuvo con la Tora (Lucila). Todo comenzó por la comida y derivó en que el participante termine discutiendo con la rubia.

“Me quiero ir, ya lo decidí”, sentenció el Alfa a Romina, una de sus confidentes en la casa más famosa del país. Al ser consultado sobre las razones, mencionó que ya no soporta “la imbecilidad de algunos”.

El hecho se desprendió de una situación en la cocina, cuando Mora y la Tora cocinaron solo para algunos. Cuando Alfa preguntó si había para él, ésta última lo cruzó: “Para vos no hay porque no pediste”.

Según Lucila y Mora, ellas habían preguntado quién iba a comer y solo cocinaron para aquellos que lo pidieron. “Lo que pasa es que yo siempre pienso en todos y no podes decirme a mí que no pedí. Vos me estás jodiendo, cuando cocino no le digo a alguien que no me pidió”, siguió el enojo del participante.

Tras amenazar con irse, Walter Santiago le confesó a sus compañeros que era la segunda vez que “esta piba”, por Lucila, “me jode con la comida”. Luego de una descalificación verbal, agregó: “si es una g… inmunda que solo piensa en comida, es problema de ella”.

En ese momento, la transmisión de Pluto TV se cortó inesperadamente. Pocos segundos después se retomó la señal. Esta noche, uno de los nominados deberá abandonar la casa.