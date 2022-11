Sequía y calor, la combinación que alarma y complica a la producción

Registros de lluvia lejos de lo normal y temperaturas arriba de los valores históricos hacen prever en la Región una primavera y hasta un verano con más complicaciones para la producción y la salud de la masa forestal, en este último caso, también por la amenaza del fuego en las zonas rurales, un fenómeno que ya empieza a hacerse sentir.

La escena de la última semana, con camiones de bomberos corriendo hacia el sur y lenguas de fuego devorando árboles y pasto hasta casi llamar a la puerta en Arana (16 y 637), pueden ser el primer capítulo de una preocupación constante en los próximos meses. Se quemaron decenas de hectáreas en cuestión de horas.

Según se advierte desde la Sociedad Rural, la sequía del último año ya voltea animales en los potreros.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Agrario avanza con la declaración de emergencia en 13 distritos de la Provincia y la entidad local de productores le pide al Municipio un avance en ese sentido, el especialista Mauricio Saldívar informó que la Región está lejos de su humedad característica: “Estamos con un déficit de casi 480 milímetros. Es decir que solo llovió aproximadamente el 55 por ciento de las lluvias normales de los últimos 12 meses”

Según el director de Hidrometeorología de La Plata, las cosas no tienen pronóstico de mejora en lo inmediato: “La tendencia es que las precipitaciones deficitarias se mantengan hasta diciembre. Luego, se van a ir normalizando. No vamos a tener precipitaciones en exceso, por lo que la seca seguirá actuando por varios meses, pero no de manera tan crítica”.

El clima, según el meteorólogo, se expresará con “temperaturas normales a levemente superiores a las normales. Se espera una cantidad media de eventos de ola de calor. No será un verano extremadamente caluroso, pero hay que considerar que estamos en un contexto de calentamiento global que genera un cambio en el clima, que tiende a ser más cálido con los años”.

El titular del cuartel del Bomberos de Berisso, Ariel Scafati considera que “lo que pasó la semana pasada en la zona de Arana es un termómetro, junto con lo que viene pasando en Zárate, San Pedro y algunas provincias”. No obstante, la alarma de los últimos días, apunta que en la zona sureste de la región “por ahora, venimos normal”.

En las quintas del cordón hortícola hay preocupación por el efecto de la sequía sobre las napas, que obliga a buscar el agua cada vez más abajo. Sobre eso, la ola de calor veraniega en los invernaderos indica un cuadro de preocupación por lo que puede venir.

Hernán Silva, titular de la Sociedad Rural de La Plata contó que “hay productores a los que ya se le murió hacienda, 20 30 o 40 vacas. Los que tenían reserva (de alimento) la usaron y los que tenían algún ahorro para dar de comer ya lo gastaron. En el campo no queda nada”, afirma. Luego, describe que “las vacas, en algún caso, paren y ya no se levantan”.

declaración de emergencia

Ante la situación, el directivo dice que “estamos pidiendo a la Municipalidad que arme la comisión para declarar la emergencia. Enviamos una nota y esperamos la respuesta”.

Silva detalla que la Sociedad Rural tiene 322 productores vinculados a la actividad ganadera. Para ese segmento, sostiene, es “muy preocupante lo que ocurre y también lo que se viene, porque no hay perspectiva de que mejore hasta marzo”.

La emergencia es una herramienta de gestión pública que, apunta el titular de la Sociedad Rural, permite “posponer pagos al banco e impuestos”. Analiza que “algo es algo” pero, a la vez, “se está tratando de ver de que no empeore la situación del productor ante el banco y si alguien puede aportar algún crédito razonable para la paliar la situación, que en principio duraría hasta marzo o abril”.

En este contexto, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se indicó que “en función de los análisis” que se hacen en esa cartera “se recomendó declarar el estado de Emergencia para 13 partidos bonaerenses”. La medida requiere la aprobación del gobernador, Axel Kicillof.

El recurso se analizó en la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (Cedaba). Abarca a San Pedro, San Vicente, Chascomús, Dolores, Magdalena, Rojas, Salto, Alberti, Ramallo, Lobos, Junín, Suipacha y Arrecifes.

programas de resiliencia

El licenciado en ecología y recursos naturales Horacio de Beláustegui, presidente de la Fundación Biósfera y docente universitario considera que hacen falta medidas más allá de la coyuntura. “En lo local hay un grave problema. Hace tres años ya tenemos bastante en cuanto a la falta de precipitaciones y las temperaturas cada vez más altas. Eso trae estrés hídrico en los cultivos y deprime la napa freática. Los agricultores hacen perforaciones y no encuentran agua. También aparece la densificación de los pozos”.

Según cuenta, en el concejo deliberante local se creó un Observatorio “para analizar el agua de red, superficial, producción y cloacal”. El espacio invita a estudiar la disposición y uso, entre otros, como insumo clave para la producción.

Se espera una cantidad media de olas de calor pero el verano no será extremo

Con todo, sostiene que es necesario “trabajar en programas de resiliencia y no de contingencia. La resiliencia nos permite anticiparnos”. En ese sentido apunta en esa agenda la “selección de especies” con las que conviene avanzar en los campos, “la modalidad de construcción de invernáculos, que permitan juntar agua y que haya reservorios”. A la vez, plantea crear un sistema de riego con agua del Río.

Según cuenta, en Biósfera “somos observadores de la Convención de Cambio Climáticos de la ONU desde 1998”. A la vez, interviene en el Foro de Responsables Ambientales de América Latina y el Caribe. La problemática está en esas agendas y con eso las reflexiones sobre ajustes ambientales.

“Si bien es un problema que hay ahora, nos puede dar mayor desarrollo en cuanto a la tecnología de producción que podemos tener”, sostiene.