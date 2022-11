La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá la definición apasionante del Trofeo de Campeones entre Racing y Boca. A su vez, Chelsea recibe al Arsenal en un partidazo en la premier. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

SERIE A

08:30 Bologna vs Torino ESPN 3/STAR +

11:00 Sampdoria vs Fiorentina STAR + / ESPN

14:00 Roma vs Lazio ESPN 3/STAR +

16:45 Juventus vs Inter ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:00 Chelsea vs Arsenal STAR + / ESPN

11:00 Aston Villa vs Manchester United STAR +

11:00 Southampton vs Newcastle STAR +

11:00 West Ham vs Crystal Palace STAR +

13:30 Tottenham vs Liverpool STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Lorient vs PSG STAR +

11:00 Toulouse vs Mónaco STAR +

13:05 Lille vs Rennes ESPN Extra/STAR +

16:45 Olympique de Marsella vs Olympique de Lyon ESPN 3/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Atlético de Madrid vs Real Espanyol ESPN Extra/STAR +

12:15 Real Sociedad vs Valencia DIRECTV SPORTS

14:30 Villarreal vs Real Mallorca ESPN 2/STAR +

17:00 Real Betis vs Sevilla STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Bayern Leverkusen vs Union Berlín STAR +

13:30 Friburgo vs Colonia STAR +

NBA

17:30 Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers STAR +

ATP 1000 - PARÍS

11:00 Final ESPN 3/STAR +

AMISTOSO

11:00 Inglaterra vs Los Pumas ESPN 2/STAR +

LIGA ACB

13:00 Barcelona vs Girona FOX SPORTS

14:30 Zaragoza vs Real Madrid FOX SPORTS

TROFEO DE CAMPEONES LIGA PROFESIONAL

17:00 Final - Boca vs Racing ESPN Premium/TNT SPORTS

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

19:00 Argentina vs Bélgica ESPN 3/STAR +

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

21:30 Argentina vs Bélgica ESPN 3/STAR +