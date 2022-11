Lucas Licht, en la previa del partido frente a Defensores Unidos: “Tenemos que confiar”

Era difícil imaginar este presente de Lucas Licht a los 41 años. Más allá de haber estado a la altura del fútbol de Primera División en su último tramo en Gimnasia, la decisión de la dirigencia encabezada por Gabriel Pellegrino de no renovar el vínculo le cerró la puerta a su sueño de despedirse del fútbol con la camiseta tripera.

El Bochi quería seguir un año más y finalmente cedió a la lógica de la despedida en el equipo de su ciudad. Sin embargo, ni el más optimista hincha de Villa San Carlos imaginó el gran nivel y la regularidad que tuvo a lo largo de todo el campeonato, jugando incluso con libertades para aportarle fútbol al equipo desde la mitadc de la cancha.

El sueño es el ascenso, sin dudas. Pero este 2022 será recordado por los golazos de Lucas Licht. Dos olímpicos, una asignatura que tuvo pendiente durante 20 años en la máxima categoría. Primero ante Talleres de Remedios de Escalada (sobre la hora, 2-1) y luego para meter a su equipo en esta final del reducido con ese corner cerrado que Julián Kadijevic, el arquero de Comunicaciones convocado este año al seleccionado sub 20, no pudo evitar.

El Bochi ha sido a lo largo de todo el torneo el jugador distinto, el que maneja los tiempos del partido. Hace la diferencia, aún en este final de campaña que lo tiene de cara al ascenso y con una decisión que madurará en estos días: decirle adiós al Licht futbolista.

-Conocen bien al CADU ¿cómo llegan al partido del domingo?

-Llegamos bien más allá del resultado del partido de ida. Por como se dio el juego no se mereció perder. Sabemos que CADU es un equipo que se va a venir a defender y nosotros tenemos que hacer lo que se hizo en el segundo tiempo, sin llegar a la desesperación de querer ganarlo rápido. Hay que ganarlo en los 90 minutos, más allá de que sea por la mínima diferencia y sabemos que eso nos lleva a los penales.

- ¿Fue un golpe la derrota cuando lo habían empatado tan cerca del final?

- Sí, fue un golpe por cómo se dio, ya el juego estaba cerrado y ellos también querían terminar el partido. Duele porque los 2 goles de ellos fueron errores nuestros y no virtud del rival.

- ¿Lo salen a buscar desde el inicio para no ir a los penales?

- La idea es ganarlo en los 90 y poder ascender sin tener que ir a los penales.

- ¿Cuál es el punto fuerte de la Villa?

- No bajar los brazos y saber que cada vez que intentamos jugar le hacemos daño a los rivales.

- ¿Que les pide Restelli?

- Que hay que ir a buscar el partido y que tenemos que mantener el orden para no quedar expuestos. Sabemos que si nos convierten ya se hace otro partido, así que el cero en nuestro arco es primordial.

- ¿Es un partido en el que no deben jugar al ritmo de la gente?

- El ritmo lo marcamos nosotros desde adentro. No debemos jugar con desesperación.

- ¿Qué les decís a los hinchas de la Villa?

- Que necesitamos el apoyo de siempre. Tenemos que copar la cancha y confiar, porque el resultado del partido de ida lo podemos dar vuelta.

- Entraste bien en un club con mucho arraigo en la gente de Berisso, y con jugadores que han vivido mucho en el club como Slezack, Oroná o Gonzalo Raverta que ya no está. ¿Le transmitieron mucho a los jóvenes?

Se trasmite el día a día mas allá de que no hay muchos chicos en el plantel. Tener jugadores con experiencia es muy importante, todos en la divisional los tienen. Hay que saber medir los tiempos y los momentos del partido.

- ¿Te sorprendió algo de la divisional?

- La verdad que me sorprendió para bien, la mayoría de las canchas están en buenas condiciones, muchos equipos intentan jugar.

- Tuviste un gran año, jugando con libertades como en algún momento soñaste poder hacerlo en Gimnasia, ¿no?

- Sí, termine jugando en una posición que en Gimnasia pude cumplir en algunos partidos, incluso convirtiendo goles. Hoy en San Carlos estoy jugando en la misma posición y termine haciendo 10 goles en el torneo.

-Sos el goleador e hiciste muy lindos goles ¿cual te gustó más?

- El segundo olímpico a Comunicaciones. En mi carrera me quedo con el gol a Independiente, desde lejos a Ustari.

- Metiste dos goles olímpicos en pocos meses. ¿Nunca se te había dado?

- No. Y es increíble la verdad que con solo cinco fechas de diferencia haya hecho 2 goles iguales

“Este puede ser mi último partido, pero no va a ser el ascenso lo que determine si sigo o no”

-¿Puede ser tu último partido el domingo?

- Sí, puede ser. Se termina el contrato y todavía no tengo decidido que voy a hacer, mas allá de que en el club quieren que siga. Lo voy a pensar tranquilo y veré que hacer.

-¿El ascenso puede ser un incentivo para seguir una categoría más arriba o el broche de oro a tu trayectoria?

- No, no va ser el ascenso lo que determine si sigo o no. Obviamente si dejo sería cerrar la carrera de la mejor manera, más siendo este partido en la cancha de Gimnasia.

- ¿Estas más cerca del no que del si?

- No. La realidad es que no tengo ninguna decisión tomada.

- ¿Estas 50 y 50?

- Sí. Después del domingo veré y me sentaré a charlar con mi familia para ver que hago.

- ¿Y el futuro de Licht donde está? ¿DT, Secretario Técnico, empezar en el fútbol juvenil?

- No tengo prioridades. Si dejo el fútbol sería para poder trabajar en Gimnasia, por eso estoy analizando algunas cosas que están dando vueltas.

- ¿Es Gimnasia o Villa San Carlos para tu futuro?

- Si sigo jugando, Villa San Carlos.

- ¿Cómo te imaginas las 4 de la tarde del domingo en el Bosque?

- Abrazados, festejando el ascenso y agradeciendo a la gente por el apoyo.