Pura emoción de Nicolás Cabré: "La China es la mejor mamá que puede tener mi hija"

Nicolás Cabré, reveló por primera vez cómo organiza la crianza de Rufina con la actriz, con quien asegura que forman un “buen equipo”. El actor habló por primera vez de su relación con Rufina, la hija que tuvo con la Eugenia la China Suárez. “Es mi compañera y la luz de mis ojos”, admitió.

Además, se refirió a cómo es la crianza de la niña al tener a los padres separados y también lo que conlleva la exposición de ambos. “La China es la mejor mamá que pueda tener mi hija y hacemos un equipo fenomenal. Incluso, estaba hablando con ella antes de entrar a la entrevista”, reveló.

“Dirán que se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, que me banca, me escucha, se banca reuniones...”, indicó. Y agregó: “Hacemos cosas, nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”.

“Hasta el día de hoy que nos llevamos súper bien. Hace un rato estaba hablando con ella, porque nuestras conversaciones son por y para Rufi. Nunca discutimos”, señaló Nico sobre su actual relación con la actriz como padres separados. “En algunas cosas podemos no estar de acuerdo, porque por algo nos separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad siempre lo fue es y será nuestra hija”, remarcó.

Asimismo enfatizó la buena relación que mantiene con la familia de la novia de Rusherking: “Yo puedo hablar con Marcela -la mamá de la China- sin tener que pasar por ella”. En este sentido indicó: “Seguimos siendo una familia, me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así. Porque todo esto lo vive ella (Rufina) que vea que sus padres son compañeros y son equipo y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas”.

Finalmente, recordemos que Eugenia La China Suárez y Nicolás Cabré estuvieron juntos durante casi dos años, un tiempo en el que apostaron al amor y en el que nació Rufina. Cuando se separaron a finales de 2013, cada uno rehízo su vida en reiteradas oportunidades, incluso ella volvió a ser madre, de Magnolia y Amancio, durante su relación con Benjamín Vicuña. Pero a diferencia de otras relaciones, lograron construir un buen vínculo de exparejas, en buena medida para preservar y construir la crianza de su hija.