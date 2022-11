Subite a la "Frodoneta": furor por el platense de Gran Hermano apoyado por Bizarrap, Duki y el Kun Agüero

El último fin de semana se vivió una nueva gala de expulsión de Gran Hermano en donde Mora Jabornisky se convirtió en la tercera eliminada de la casa más famosa del país. La nacida en Misiones sumó el 60,07% de los votos.

De esta forma, continúan en la casa los otros tres nominados: Walter "Alfa" Santiago, Agustín Guardis y Juan Revertido. Al conocer la decisión del público, Mora quebró en llanto y se abrazó con sus más cercanos dentro de la casa, que también se mostraron muy conmovidos.

En este contexto las redes sociales explotaron nuevamente opinando sobre lo que sucedía en la casa y volvieron a mostrar un enorme apoyo al platense Guardis, apodado por el público como Frodo por su parecido con el personaje ficticio de la novela y películas de El Señor de los Anillos. Esto, en parte, se debe a la semejanza que tienen en el tipo de pelo.

Si bien dentro de la casa piensan que Agustín no es querido afuera, lo que no saben los "hermanitos" es que actualmente Frodo es uno de los más bancados en las redes sociales y no solo por el público en general, sino que hasta los famosos salieron en su apoyo.

Coscu, Bizarrap, Duki y el Kun Agüero son solo algunos de los famosos que comenzaron una campaña para que no se vaya de la casa el día domingo. Por medio de Twitter Coscu comenzó la campaña: “Por culpa de Bizarrap, sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp”, escribió y por supuesto el productor musical no tardó en responderle.

Junto a una foto de Frodo Bolsón, el personaje del Señor de los Anillos, Biza tuiteó: “Subite a La Frodoneta”. Pero la historia no comenzó acá sino que el influencer demostró su apoyo por el hombre oriundo de La Plata luego de que se enteró que era fanatico de sus streams.

“Se contactó un familiar de Frodo y era verdad, me contó que todas las noches nos miraba… así que es oficial… NO VOTEN A FRODO”, luego de que Agustín haya pedido a cámara el apoyo de la banda de Coscu.

Di Salvo también fue el encargado de difundir el apoyo de Duki en la red social del pajarito. “Mensaje de Duko: Peda, subite a La Frodoenta”, asegura que fue el mensaje que recibió del cantante. En esta misma sintonía hasta el propio Kun Agüero opinó sobre el platense y dijo "Es mi ídolo".

Por culpa de Bizarrap se de Agustin, de lo que mas me hablo en toda la semana fue de GH el hdp — Coscu (@Martinpdisalvo) November 4, 2022