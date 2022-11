Presentan el nuevo libro de Julián Axat, “Diario de un defensor de pibes chorros”

Hoy a las 18 en el Espacio de la Memoria, diagonal 74 entre 23 y 24, Alejandra Gils Carbó y Luis Federico Arias presentan “Diario de un defensor de pibes chorros”, el nuevo libro de Julián Axat, abogado y poeta, y editado por Punto de Encuentro.

En el libro, Axat hace un repaso por su experiencia como defensor penal juvenil en la Ciudad. “Las historias con las que me topaba cotidianamente me afectaban y –más allá de la tarea de defensa– sentía que debía hacer algo con ellas. Entre 2008 y 2014 atendí, aproximadamente, cerca de mil adolescentes. Cada uno era un mundo particular, único y complejo, que formaban un universo de trayectorias atravesadas, todas, por la violencia más profunda de nuestra sociedad. Cada uno de esos casos, cada uno de esos cuerpos hablaban, me interpelaban”, escribe Axat en la introducción.