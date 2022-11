Números, proyectos y mejoras, a tres años de UNO

El 9 de noviembre de 2019 Estudiantes pudo terminar un largo peregrinar y cortar la cinta del nuevo estadio, proyecto que tuvo a un puñado de dirigentes en casi 20 años de trabajo y miles de socios e hinchas apoyando desde su lugar. Hoy, a tres años de esa conquista, el Club tiene motivos para celebrar, otros para planificar y algunos para mejorar.

“Mediante las unidades de negocios del predio, este año logramos ser totalmente sustentables. No solo que podemos abonar todos los gastos sino que sobró dinero para poder invertir en obras pequeñas y mantenimiento”, le dijo a este medio el vice 2do. Juan Prates en relación a los eventos especiales realizados en el campo de juego, en el entrepiso de 115 y el playón detrás de la cabecera de 55.

Estudiantes utilizó dinero propio y prestado para poder edificar las tribunas del nuevo estadio. Una parte del préstamo lo está devolviendo con la venta de plateas mediante Experiencia Fútbol, pero otra (el del banco Itaú) lo realiza semestralmente y ya pagó 3/4 partes de los 5 millones de dólares.

No hay grandes obras previstas para el próximo año. “Salvo que lleguen inversiones privadas no estamos en condiciones de afrontar gastos para el techado o los codos tal como están proyectados. De momento no es algo viable”, agregó el dirigente consultado.

Este año se edificó en tiempo récord el codo de 115 y 57, pero por una necesidad de albergar las 2 mil personas que exigía Conmebol para competencias internacionales. Allí seguirán los hinchas visitantes en la Sudamericana 2023, sin posibilidad de modificar esos lugares dentro del estadio.

“Para el próximo tendremos tres tipo de novedades respecto a la estructura digital de UNO. Por un lado los hinchas se podrán cambiar de tribuna el mismo día o una jornada antes, porque estamos viendo que hay socios que canjean de manera anticipada y después hacen su devolución ya que no pueden ir. El día del partido habrá una ventana para que puedan modificar su asistencia”, reveló Prates en la charla con este diario

Además se prevé que en el primer semestre se establezca la reventa de abonos. Es decir que los propietarios puedan anunciar al Club que no asistirán y de esta manera, a través del portal Ticketing, se pueda vender a otro socio. “La idea es que el dinero sea en parte mayoritaria al dueño que hizo el anuncio y para eso se habilitará una billetera virtual, mediante la cual el socio podrá usar el dinero dentro del ecosistema UNO”.

Hoy por hoy los abonos son el VIP, que es totalmente transferible, el Premium para el cual existe un socio suplente contemplado de antemano. Y el Familia, que es intransferible. Desde 2023 los tres podrán revenderse de manera oficial.

Con respecto al enojo de algunos vecinos por el caos que se genera cada vez que hay un evento o partido de fútbol, el dirigente reconoció que existe una Mesa de diálogo con el Municipio y que se trabajó en el cambio de accesos para evitar aglomeraciones. En ese sentido no prosperó demasiado el sistema de transporte mediante el cual el socio podía dejar su auto en zonas de la Ciudad para llegar en colectivo hasta el predio de UNO. Se insistirá en eso.

Por último siguen los estudios para mejorar las estructuras. Y las miradas están puestas en el bajo tribuna de 57, en donde funcionará una pileta en el tiempo pero hoy no está ni en proyecto. Allí se buscará acondicionarlo para que sea utilizable, lo mismo que la parte alta de la platea de 115. A tres años de su reestreno, el estadio se hace paso a su andar.