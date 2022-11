Unos se van, otros llegan, algunos quieren entrar...

Como en aquel viejo juego llamado “Antón Pirulero”, en la política de Gimnasia por estas horas, “cada cual atiende su juego”. Los días van pasando y el tiempo se consume de cara a las elecciones de fin de mes, más allá que el martes 15 de noviembre venidero a las 18, habrá una Asamblea General Ordinaria donde los socios se harán presentes en la Sede Social de calle 4.

Los llamados se entrecruzan de un sector a otro buscando formar alianzas y tratar de generar un gran grupo opositor al oficialismo, que por otra parte también va buscando sus aliados.

La semana pasada lanzó su candidatura Julio Chaparro al frente de “Hacer Tripero”, pero ha dicho que quienes quieran sumarse tienen la puertas abiertas. “Arriba Gimnasia” (sector donde participa el ex presidente Daniel Onofri aunque no integraría ninguna lista), apoyaría a Chaparro.

En las últimas horas se selló un acuerdo entre “Grupo Malvinas” y “Modo Gimnasia”, donde se confirmó que Mariano Cowen (Grupo Malvinas) será el candidato a presidente y Juan Pablo Arrién (Modo Gimnasia) el vicepresidente.

Este grupo supo tener reuniones con el oficialismo hasta que decidieron no participar más y así formar un frente. Pero, el “Grupo Malvinas” que estaba formado por tres espacios: “Raíces Triperas” (Cowen), “Convergencia Gimnasista (Salvador Robustelli) y el “Frente Popular” (Pedro Pianta), ayer se rompió. Es que el espacio de Pianta, no quedó conforme con la alianza y decidió no participar. “A nuestras espaldas, se realizaron reuniones apoyadas por otros espacios del GM sin que hayamos sido consultados”, dice en una parte el comunicado.

A todo esto, también en la víspera apareció en escena el Dr. Leonel Catini, que supo ser parte tiempo atrás de la parte médica del plantel profesional de fútbol, y en 2019 hizo un intento de unidad pero finalmente no participó de las elecciones.

Hoy, vuelve a aparecer en escena redoblando la apuesta de “unidad” al frente de “Unión por Gimnasia”. El jueves de la semana pasada hubo una reunión en el Club Brandsen donde se convocó a todos los sectores. Catini se ofrece para la unidad, algo que a esta altura no parece viable, mientras cada sector, sigue atendiendo su juego.