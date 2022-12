Gran Hermano: la hermana de Thiago intentó suicidarse

En Gran Hermano, Thiago se hace camino semana a semana y, tras siete nominaciones, sigue siendo el único de la casa que no solo no estuvo nominado, sino que no recibió ni un solo voto en contra.

Pero del lado de afuera de esas cuatro paredes, la familia de Thiago vive un momento muy particular. Semanas atrás, su padre fue detenido por agredir y amenazar a sus hijos.

En las últimas horas, la situación no mejoró. En la emisión del programa radial que conduce Ulises Jaitt, hermano de Natacha, logró obtener una entrevista con Camila Medina, hermana del participante que continúa invicto.

Allí contó la dura historia que atravesaron a lo largo de la vida. Hace años atrás, detalló, fue víctima de abuso sexual. Esto la llevó a tener que atravesar una depresión, que se apoderó con pensamientos negativos, de su mente y la llevaron a intentar suicidarse.

Según explicó, se colgó de un árbol para ahorcarse pero la soga se cortó y eso le salvó la vida. De no haber ocurrido este hecho que la salvó, su muerte habría empañado el corazón de su familia para siempre.

Estos días de Thiago en la casa de Gran Hermano son cada vez más intensos para la familia que lo espera afuera. Camila es el foco de agresiones gratuitas en las redes sociales, en donde “me dicen que soy una vividora, y que todo lo que está pasando es gracias a mi hermano. Me han llegado a decir sucia y muerta de hambre”.