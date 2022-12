Levántate y anda: ahora tiene una llave favorable

Después del debut de Argentina en el Mundial la sensación casi general era de desánimo y desazón. El equipo había jugado muy mal y perdido el invicto de 36 peor. Peor aun, el rival más flojo la había dado un tremendo cachetazo que hacía pensar en lo peor. Sí, lo peor era volverse en primera ronda del Mundial o, en un escenario más favorable, ser segundo del grupo y chocarse contra Francia, uno de los candidatos y nuestro verdugo en Rusia 2018. Entre ese partido y el de ayer pasaron apenas 8 días, lapso en el cual pasó tanta agua debajo del puente...

Cuando la Selección jugó la denominada “final” contra México se hablaba de que podía despedirse de la competencia. El mismísimo Mario Kempes habló con crudeza de que si no cambiaba hacía las valijas y pegaba la vuelta rumbo a la Argentina. Si bien no hubo una crítica feroz como sí ocurrió en otros tiempo -en el inicio del ciclo y en el Mundial pasado, por citar dos momentos- el clima se podía cortar con na tijera. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas (principalmente los que estaban allá) caminaban por las paredes. El abismo, de repente y sin que nadie lo imaginase, estaba a la vista.

“Que hayamos jugado bien no nos pone en ningún lugar de candidatos. Sería un error pensarlo”

Lionel Scaloni,

tras el triunfo sobre México.

Para colmo ese primer tiempo contra los mexicanos no fue bueno. Es más, resultó bastante malo y no hizo otra cosa que preocupar y sembrar más dudas para un camino sinuoso. Los segundos 45 minutos podían haber sido lo últimos con chances concretas y justo en el Mundial despedida de Leo Messi. De ese partido pasaron menos días todavía: apenas cuatro.

Levántate a anda. La Selección se reconstruyó de sus propios escombros y recuperó su mejor funcionamiento y solidez. Ese partido contra los del Tata Martino lo ganaron 2-0, con justicia pero sin brillo. Pero fueron tres puntos de oro para ponerse de pie y depender de sí mismos para clasificarse y, de paso, volver a tener chances de ser primera de grupo y evitar al cuco de Mbappé y compañía.

En un puñado de días Argentina estuvo con las valijas en sus manos a pensar un Mundial más favorable, con viento de cola. Para eso tenía que superar al que todos decían “la dura” Polonia. Dura fue, porque resistió 45 minutos con un fuerte bloque defensivo y una estupenda tarea de su arquero. Pero no tuvo la más mínima posibilidad de nada porque la Selección jugó con la intensidad de antes, con control de pelota, ataque interno y subidas constantes de sus laterales. Fue una aplanadora Argentina, como en sus mejores partidos de Eliminatorias y Copa América.

Además pudo borrar de la cancha a una selección europea, con todo lo que se había marcado en la previa que le iba a costar soportar el rigor físico. Ni siquiera sufrió la pelota parada, salvo un cabezazo del gigante Kamil Glik en el segundo tiempo.

UN CUADRO MÁS AMIGABLE, INCLUSO QUE EL DE OTRAS POTENCIAS

El triunfo le permitió evitar a Francia, que por haber sido primera de su grupo tendrá que chocar contra Polonia, una selección que ayer no demostró absolutamente nada, pero es más que Australia, al menos en los papeles y en el potencial individual de sus jugadores.

Pero la Selección además mira con buenos ojos el otro cruce, el de cuartos de final. Sí, esto es paso a paso y todavía no pudo con los australianos, pero en caso de superar ese obstáculo tendrá por delante a Países Bajos o Estados Unidos. Los naranjas no dejaron una gran imagen en sus partidos jugados, incluso casi pierden contra Ecuador, mientras que los norteamericanos salvo algunos pasajes contra Gales en su debut mundialista tampoco parecen ser gran cosa. O al menos no tendrían que ser un rival de temer para semejante instancia, la que históricamente ha sido la barrera difícil de superar en la mayoría de los mundiales, salvo los dos ganados y los otros tres en los cuales se llegó hasta la final.

“Nos vamos a cruzar, pero Brasil es el verdadero candidato. Tienen grandes jugadores”

Sergio Agüero,

bromeó sobre los vecinos

Francia, que ganó su grupo enfrentará a Polonia y, en caso de avanzar, tendrá un durísimo escollo: posiblemente Inglaterra, que se eliminará con Senegal en la instancia de octavos de final. Sin dudas, un camino menos complicado que los galos.

En semifinal, siempre y cuando el camino siga siendo favorable, Argentina tendrá lo que todos creen parece ser una final anticipada. Brasil, que podría ser rival de Uruguay en octavos y de España en cuartos de final. Por eso el triunfo de anoche fue mucho más que importante, fue fundamental para alimentar el sueño de volver a llegar a instancias finales de la copa del mundo.

El golazo de Julián Álvarez para definir el partido contra Polonia / AFP