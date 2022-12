Luciani fue agredido en un restaurante de Mar del Plata

El fiscal Diego Luciani fue agredido el último fin de semana largo mientras concurría a un restaurante de la ciudad de Mar del Plata, pocos días después que se conociera la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la denominada causa Vialidad en la que él intervino como representante del Ministerio Público Fiscal.

El episodio, en el que que en cierta forma estuvo involucrado el analista político ultra kirchnerista Artemio López, tuvo lugar en el local "Lo de Fran", donde Luciani concurrió junto a un grupo de parejas amigas.

Apenas ingresó, una mujer comenzó a insultarlo y decirle una y otra vez "venir acá, qué ganas de vomitar, me das asco".

En declaraciones al diario Clarín, Luciani contó que había asistido junto a dos parejas a ese comercio gastronómico como cada vez que visita Mar del Plata. A pesar de contar con reserva, se habían tardado en asignarle un lugar incluso habiendo disponible una mesa para seis personas.

A Luciani y las personas que lo acompañaban los ubicaron en la mesa de al lado donde estaba la mujer que había comenzado a agredirlo. Según el relato del fiscal, quien parecía ser el encargado del lugar se acercó "a charlar a la mesa de esta señora y su pareja, que casualmente era Artemio López". "Se reían y parecía que eran clientes muy habituales y que estaban muy cómodos, de locales", continuó Luciani, quien además indicó que "me llamó la atención que la pareja de la mujer empezó a escribir en su celular y a grabar audios, decía muchas malas palabras, un maleducado".

El fiscal de la causa Vialidad y sus acompañantes llegaron a comer algo pero "decidimos irnos". "El ambiente estaba enrarecido", aseguró. La misma persona que parecía ser el encargado se acercó para preguntarles si querían quedarse y pedir algo más, a lo que Luciani le respondió que "no me había sentido cómodo, y ante su sorpresa, le expliqué por qué", diciéndole que la mujer lo "había insultado y él había estado riéndose con ella".

Al retirarse, la mujer se levantó de la mesa y le gritó "a vos la historia te va a condenar". Según Luciani, decidió continuar sin prestarle atención a los dichos pero al volver a escuchar la expresión "me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia".

Para ese entonces la situación ya había trascendido y mientras algunas personas comenzaron a aplaudirlo, la mujer, según Luciani, se le abalanzó de manera violenta, por lo que "la persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer".