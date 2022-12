El platense Agustín rompió el silencio tras dejar la casa de Gran Hermano: llanto y confesión

El platense Agustín Guardis dejó este domingo la casa de Gran Hermano, transformándose así en el octavo eliminado del reality de Telefe. El joven de City Bell fue blanco de las críticas por sus comentarios fuera de lugar y actitudes ante sus compañeras, lo que seguramente lo empujaron a dejar el programa.

Lo cierto es que adentro de la casa Agustín tenía a un amigo de fierro que lo consoló desde el primer día. Incluso los fans del programa recuerdan aún el momento en que Marcos le hizo una promesa al decirle que “mientras yo esté, no vas a estar solo”. Y esa frase apuntó al bullying que los integrantes le hacían al joven, que mantenía permanentes discusiones con sus compañeros. Pero con el correr de los días empezó a ganar protagonismo y jugó un papel dominante ya que buscaba activar enfrentamientos entre los participantes, siempre teniendo como ladero a su camarada.

“Sé que se quedó con muchas ganas de seguir pero creo que se fue con la frente bien en alto”, dijo en el confesionario el hermanito salteño sobre la salida de "Frodo", tal como llaman a Agus. Además, en el cuarto de hombres soltó lágrimas y lanzó: “Estoy triste pero quiero pensar en positivo por él”.

Santiago del Moro, cuando observaba esas imágenes, le preguntó al invitado si era la única persona a la quería verdaderamente y Agustín, entre lágrimas, confesó: “Con él me pasó esas cosas que a veces no te esperas que pasen y encima en un programa". Luego agregó: "Es un tipazo, es un pibe de diez, es lo mejor que hay y a mi me contenía mucho. Era el pibe que me ponía los pies en la tierra, que cuando yo estaba demasiado obnubilado con el juego, me mandaba esas cagadas que no quería o que por lo menos no estaba centrado, el venía, me hablaba o a veces con un gesto...me sacaba de ahí”.

También tuvo tiempo para realizar un análisis del juego de Marcos y en ese sentido fue tajante en su idea de volver a meterse en la casa de Gran Hermano. “Sé que lo ama todo el mundo y con mucha razón, es un pibe e diez...yo creo que él es el pibe que juega con el corazón, que juega siendo él mismo, que él mismo dice que no juega. Y yo soy la otra cara que juega con la estrategia...es mi mayor rival y mi mejor amigo...sería hermoso, no solo por juego sino porque en serio me gustaría llegar a la final con él”, precisó. ¿Podrá lograrlo?