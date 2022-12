Carmen “La Leona” contra Agustín “El León” Guardis: “Es un mentiroso, no le creo nada”

La salida de Agustín Guardis de la casa de “Gran Hermano” sigue generando rispideces. Luego de que el platense del reality diera una extraña excusa para su cuestionado comportamiento (dijo que todo estaba armado, que buscó el rechazo del público para salir y luego volver a entrar) salió de rotation por los programas. Tras ser parte de “El Debate”, pasó por el envío de Georgina y luego por “LAM”. Y en cada paso, dejaba nuevas y picantes declaraciones.

En ese marco, ayer, en “Mañanísima”, Carmen “La Leona” Barbieri arremetió contra el autodenominado “León”: “Yo no puedo creer que este pibe no haga stand up, es maravilloso, me lo llevaría a hacer teatro de revista porque sabe hablarle a la cámara, sabe llorar, emocionarse. Yo no lo creo nada. No está mostrando nunca su personalidad, la tiene oculta. Es un mentiroso. Ese chico actúa todo el tiempo. Pero, ¿quién sos?”.