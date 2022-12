Scaloni define el equipo: quiénes están para jugar la final, los que son duda y el as bajo la manga

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, empezará hoy a perfilar el equipo que jugará la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia el próximo domingo en la práctica a puertas cerradas. Y se van despejando las dudas en torno a los futbolistas que están en óptimas condiciones, aquellos que son duda y se los esperará hasta último momento y los que están descartados para ser del choque clave.

El plantel se entrenará desde las 12 (18 de Qatar) en la Universidad local y el cuerpo técnico iniciará las pruebas para definir la formación que saldrá a jugar la final del Mundo el domingo en el estadio Lusail. Los futbolistas volverán a entrenarse todos juntos luego de dos días en los que Scaloni priorizó el descanso y la recuperación física.

Luego de la victoria ante Croacia (3-0) en semifinales se otorgó día libre para todos, mientras que en el entrenamiento del jueves los titulares se ejercitaron en el gimnasio y el resto tuvo más exigencia en una de las canchas del predio.

Los únicos que se entrenaron de manera diferenciada fueron Alejandro Gómez y Lautaro Martínez. El "Papu" sigue con la rehabilitación por el esguince de tobillo que sufrió frente Australia en octavos de final, mientras que lo del delantero solo fue preventivo.

Por su parte, Ángel Di María se entrenó con normalidad con el grupo de los que no jugaron o tuvieron pocos minutos ante Croacia y está a disposición de Scaloni para la final. Sería el as bajo la manga que tiene el DT. El rosarino está ilusionado con la posibilidad de tomarse revancha y estar el partido que no pudo jugar por lesión en el Mundial de Brasil 2014 pero su presencia en el equipo dependerá del esquema táctico que elija Scaloni.

Si mantiene el dibujo 4-4-2 que utilizó contra Croacia las dudas pasan por los laterales ya que Marcos Acuña y Gonzalo Montiel cumplieron la fecha de suspensión y ambos tienen posibilidades de jugar.

Con Di María desde el inicio, el equipo volvería al 4-3-3 que usó por última vez ante Australia con "Papu" Gómez en el rol de "Fideo".

En tanto, si la opción es jugar con línea de cinco para cubrir a los extremos de Francia (Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé) ingresaría Lisandro Martínez.

Scaloni tendrá solo dos prácticas para probar en cancha al equipo ya que mañana será la última del Mundial de Qatar 2022 con los primeros quince minutos abiertos a la prensa.

Antes, el entrenador y un jugador (se especula que sería nuevamente el capitán Lionel Messi como en la previa del debut) hablarán en conferencia de prensa en el Centro de Medios de Doha.

La final de la Copa del Mundo se jugará el domingo a las 12 en el estadio Lusail con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.