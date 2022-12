Ya se juega la Sudamericana

Se empezó a jugar la Copa Sudamericana 2023, la que tendrá a los dos equipos platenses como protagonistas y de la que la próxima semana se realizará el sorteo de los partidos de la primera fase.

Para Estudiantes fue una muy buena noticia verse en el puesto 23 a nivel sudamericano, que lo convierte en el quinto mejor equipo de los que tendrán rodaje en la edición que en marzo verá la primera ronda y en abril se empezará a jugar la fase de grupos, en donde van a estar el Pincha y Gimnasia.

El equipo que ahora dirige Abel Balbo trepó casi 10 lugares respecto al año pasado y mucho tuvo que ver con los puntos sumados en la última copa Libertadores, que lo tuve en carrera hasta los cuartos de final. Tiene en dicha competencia 1.246 puntos en la tabla histórica y 1.694 puntos de performance en Libertadores y Sudamericana. En total alcanza 2.940,6 puntos.

Los cuatro mejores equipos que lo superan en el ranking son Sao Paulo y Santos, por el lado de Brasil, Liga de Quito, de Ecuador y Peñarol, de Uruguay. Los dos brasileños ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos pero el Carbonero y los de Quito todavía tienen que jugar la fase eliminatoria contra equipos de su propios país. Por esta razón es que ambos equipos se queden afuera y el Pincha sea el tercer cabeza de serie, o bien el quinto. De todos modos irá al Bombo 1 en el sorteo que se realizará el próximo martes en la ciudad de Luque, Paraguay.

El sexto cabeza de serie que asoma es Universidad Católica de Chile, que tiene en total 2.807 puntos y, además de ser el mejor equipo de su país, será otro de los integrantes del Bombo 1 siempre y cuando pueda ganar su cruce con otro rival de su país en un duelo a partido y revancha.

Junior de Barranquilla también buscará ser otro equipo del Bombo 1, con sus 2.777,3 puntos. En caso de poder sortear la eliminatoria con otro equipo de su liga se meterá en el grupo selecto de los equipos que evitarán a los “poderosos”.

El último en acceder al Bombo 1 es Emelec de Ecuador, que ocupa el puesto 29 en el ranking Conmebol con 2.610,3 puntos. Pero el equipo Eléctrico está en igualdad de condiciones que sus pares de Uruguay, Colombia y Chile.

Quien espera que U. Católica, Emelec, Peñarol, Liga de Quito o Junior Barranquilla tropiecen es San Lorenzo, de nuestro país, que en el reciente ranking difundido por la Conmebol está en el puesto 31, con 2.512,7 puntos en total. Si esos equipos ganaran no podría ser cabeza de serie y tendría que conformarse con ocupar un lugar en el Bombo 2. Claro, es posible que uno se manque y entonces sí podrá meterse en la primera coponera. Pase lo que pase no drá rival de Estudiantes ni de Gimnasia, ya que equipos del mismo país no podrán cruzarse en primera ronda salvo aquellos que lleguen desde el repechaje de la Copa Libertadores. El único argentino en dicha situación es Argentinos Juniors.

Un escalón más abajo está Santa Fe de Bogotá, que se ubica en el puesto 34 y necesita que sean dos los equipos mejor posicionados que queden en el camino.

El caso de Gimnasia es más complejo. Al estar en el puesto 162 (suma 70,5 puntos) es muy probable que integre el Bombo 3, ya que tiene por debajo a Tacuary (Paraguay), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Águilas Doradas (Colombia), Sp Ameliano (Paraguay) y Atlético Palmaflor (Bolivia). A esos equipos se les sumarán los cuatro que “bajen” de la Libertadores. Esos más los cuatro de menos puntuación estarán en el Bombo 4.

LOS 44 CLASIFICADOS

Los 44 equipos que están clasificados son: Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s, Estudiantes , San Lorenzo (Argentina); Oriente Petrolero, Guabirá, Atlético Palmaflor y Blooming (Bolivia); São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás y Bragantino; Palestino, Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano (Chile); Deportes Tolima, Junior, Santa Fe, Águilas Doradas (Colombia); Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín (Ecuador); Guaraní, Tacuary, General Caballero, Sportivo Ameliano (Paraguay); Universitario, Universidad César Vallejo, Cienciano, y Deportivo Binacional (Perú); River Plate, Peñarol, Defensor Sporting, y Danubio (Uruguay); Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, Caracas, y Academia Puerto Cabello (Venezuela).

Los equipos de todo el continente, menos los argentinos y brasileños, se eliminarán entre sí. Esos duelos quedarán definidos el próximo martes en el sorteo.

RIVER, EL MEJOR

River comenzará el año 2023 como el mejor equipo del continente, según el ranking publicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

De acuerdo al coeficiente calculado por la Conmebol, en el que suma rendimiento histórico con la última actuación continental, River encabeza la lista con 9.660,4 puntos y es escoltado por Palmeiras, con un total de 9.095,6. Tercero está el campeón vigente de la Copa Libertadores, Flameng, con 8.603,7; y en el cuarto puesto aparece Boca, con 7.965,0.

Gremio (Brasil), Nacional de Montevideo (Uruguay), Paranaense (Brasil), Peñarol (Uruguay), San Pablo (Brasil) y Santos (Brasil) completan los diez primeros.

Entre otros equipos argentinos, Independiente marcha 13ro, Vélez es vigésimo, Racing figura en el puesto 22, Estudiantes en el 23, Lanús en el 27, San Lorenzo en el 31, Defensa en el 37 y Rosario Central en el 43.

Más abajo y dentro del Top 100 aparecen Colón (48), Talleres (51), Argentinos (55), Huracán (58), Newell’s (61), Atlético Tucumán (64), Arsenal (66), Godoy Cruz de Mendoza (69), Unión (83) y Banfield (92).