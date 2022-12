Doble crimen de Vicente López: la empleada complicó más al acusado

María Ninfa “Nina” Aquino, la empleada del matrimonio Del Río, asesinado hace casi cuatro meses en su casona de la localidad bonaerense de Vicente López, se desvinculó del hecho y complicó al hijo menor de las víctimas, detenido como presunto parricida, al reconocerlo como el “caminante” que quedó filmado llegando y saliendo de la escena del crimen, informaron fuentes judiciales.

“El caminante es Martín Del Río. Lo reconozco porque Martín caminaba parecido al padre”, dijo Aquino (64) al ampliar ayer su declaración indagatoria ante los fiscales.

Además juró “por Dios y por la Virgen”, que ella no colaboró con Del Río hijo (48) en la comisión del crimen.

“Nina” asistió a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Vicente López situada en la calle San Martín 4791, en Villa Martelli, junto a sus defensores, Hugo López Carribero y Lisandro Damonte, para ampliar su declaración indagatoria.

Es que la mujer de nacionalidad paraguaya que trabajó 12 años con las víctimas, José Enrique Del Río (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72), fue la primera detenida de la causa cuando se sospechaba que actuó de “entregadora”, aunque 13 días después el juez de la causa la liberó por falta de pruebas cuando la investigación avanzó sobre el hijo menor, Martín Del Río.

En la ampliación de indagatoria, sus defensores le preguntaron por qué no había explicado antes lo del reconocimiento de Martín Del Río en las imágenes de las cámaras, y la mujer contestó: “Porque no las había visto al momento de mi detención. Y esta es la primera vez que me lo preguntan”.

“A mí me enseñaron a decir la verdad y todo lo que digo es así”, agregó.

Aquino dejó aún más comprometido al actual detenido de la causa no solo porque lo reconoció en los videos clave, sino por otros dos elementos.

Reconoció a la campera de color gris claro y el pantalón negro oscuro con el que salió el sospechoso vestido de la casa del doble crimen, como pertenecientes a su patrón, porque ella los “lavaba”.

QUÉ DIJO EL ACUSADO EN SU INDAGATORIA

En su indagatoria, Del Río hijo había dicho que pertenecía a la alarma de uno de los garajes propiedad de la familia, pero los fiscales hicieron la prueba y se determinó que ese control abría el portón del garaje de la casa donde se cometió el crimen.

“Sí, es ése. Estaba en la mesita de luz del dormitorio, y lo sé porque los miércoles que era el día que Mercedes llevaba a pasear a José Enrique, yo tenía permitido entrar a limpiar, y solo ese día con autorización, y de ahí que lo conozco”, explicó Aquino cuando se lo exhibieron.

En la descripción de la imputación que le reformularon al leerle los cargos, los fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería, imputaron a “Nina” como “partícipe necesaria” del doble homicidio y la acusaron de realizar “diversas acciones tendientes a desviar la investigación”, con “conocimiento previo del plan diagramado por Martín Del Río”.

Cuando sus abogados le preguntaron de manera directa si colaboró con del Río en el doble asesinato, respondió: “No, por Dios y la Virgen” y cuando le consultaron si ocultó prueba, dijo que “no”.

Sobre la posibilidad de haber escuchado más gente dentro de la casa la mañana en la que encontró los cuerpos, aclaró: “No había nadie, juro por mi nieta. Eran los ruidos de la tele”.