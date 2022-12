Apoyo total y cábalas: el último banderazo en Qatar

Un numeroso grupo de hinchas de la Selección y otros tantos curiosos animaron el último banderazo en la previa de la final del Mundial contra Francia. Como en la antesala de los seis partidos que ya disputó la “Scaloneta” en la Copa del Mundo, los fanáticos se reunieron en “Le Pouce”, la escultura con la forma de un pulgar gigante dorado, ubicado en Souq Waqif.

“No podíamos romper la cábala”, dijeron los primeros en llegar, que empezaron a colgar las banderas en los sectores permitidos por la seguridad.

Para romper el hielo se entonó la reconocida canción de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que se convirtió en el preferido de la hinchada durante el primer Mundial en Medio Oriente.

Cerca de las 19 horas, el banderazo tuvo su momento más álgido con la llegada del “Tula” y su bombo para animar todavía más a los enfervorizados argentinos.

El más solicitado para las retratos fue un fanático que llevó una gigantografía de Messi.

Camaradería local. Los qataríes y su simpatía por Argentina / télam

En el medio del tumulto, algunos hinchas de San Lorenzo identificaron a Pablo Guede, exDT azulgrana, y le pidieron fotos.

Pese a la alegría, muchos expresaron su preocupación por la falta de entradas y el excesivo precio de la reventa. Incluso, varios de los recién llegados tampoco pudieron conseguir.

Durante la tarde, algunos pocos lograron comprar a través del portal oficial de la FIFA pero reclamaron que “nunca” aparecieron las diez mil prometidas.

Después de casi dos horas de aliento continuo y ante el pedido de la seguridad, se fue dispersando la zona.

Cábalas, rituales y mufas, todo detrás del deseo mancomunado

La ropa al revés, la estampita de San Expedito, la foto de Maradona o la abuela en la misma silla que la última vez. Todos cumplen con sus cábalas y palpitan la final ante Francia con más alegría que angustia.

“En el partido que perdimos con Arabia me puse la celeste y blanca con el ‘10’, después con México me la puse dada vuelta y ganamos. De ahí en más la usé al revés siempre y no paramos de ganar. Cuando resulta, la cábala jamás se rompe, es cosa de fútbol”, dice con gesto de obviedad Julio Tresto, un fanático de Boca de 55 años.

En su barrio de Flores hoy “no hay asados”, ritual dominguero. “El horario del partido no lo permite, ¿Quién se queda pegado al asador? Nooo, hay que aguantarse, cervecita y algo liviano para picar si es que pasa bocado”, asegura.

En casa de Graciela Castro, en Almagro, donde sobran los hinchas del Ciclón, el club de los amores del Papa Francisco, los rituales futboleros se cumplen a rajatabla.

“¿Cábalas? unas cuántas: mismos calzones, misma remera, no voy al baño en todo el partido y, claro, putear al enemigo finamente, porque es francés”, dice con picardía y una sonrisa.

Alma Mauri, de 15 años es una estudiante secundaria de Avellaneda fanática de la Academia. “Para los partidos uso la misma remera de Argentina sin lavar desde el segundo partido y pongo todas las figuritas del mundial sobre la mesa”, explica.

Cristian Oberosler y Lucrecia Airaldi van un paso más allá. Están divorciados pero van a ver juntos la final. El primer partido ella lo vio con su actual pareja y Argentina perdió. El segundo lo vio con su exmarido y la hija de ambos en un bar de Palermo y fue victoria. Desde entonces siguió la ceremonia y la repetirá “el domingo en la misma mesa reservada para la ocasión”. explicó ella. Creer o reventar.

Lionel Messi en una gigantografía celeste y blanca / Télam