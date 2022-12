Que la separación de los padres no afecte las fiestas de los niños

Las familias platenses ya se mueven al ritmo de las fiestas con todo lo que eso conlleva, compras, organización y arduas horas de cocina. De por si solo, eso ya suele ser extenuante, pero en muchas casas de la Ciudad en estas horas hay otro factor que aumenta el estrés: ¿Cómo definir con qué padre pasaran las fiestas los niños?

Tal vez en algunas familias esta pregunta no tiene lugar porque “ya establecieron desde antes un régimen de visitas que contempla fechas especiales como las fiestas y las vacaciones, entonces se cumple según el acuerdo”, explicó la licenciada Mariela Cacciola (MN 34904), especialista en psicología perinatal y crianza. Pero hay otras en que esto no ocurre y es ahí en donde empiezan los problemas.

Lo primero a tener en cuenta es que el bienestar de los niños y niñas debe primar por sobre los motivos personales que tengan los padres para elegir pasar o no las fiestas con sus hijos. Pero no hay que confundir, priorizar sus sentimientos no significa necesariamente dejarlos elegir que hacer, la palabra final siempre tiene que ser de los adultos.

Es que según indicó la psicóloga “uno puede escucharlos, puede evaluar qué es lo que más les gustaría hacer, con qué familia quisieran estar en las fiestas, esto puede ser en función de si hay familias extendidas con abuelos, primos, tíos. Pero lo importante es que la decisión la tomen los adultos, escucharlos conocerlos pero la decisión y la responsabilidad queda en manos de los padres”.

Ahora bien, si ambos padres acordaron hacer partícipe a los niños de la decisión, deben tomar su palabra en serio, porque “si les vamos a preguntar los tenemos escuchar” aseveró Cacciola y añadió: “Si les pregunto a dónde prefieren ir y después no puedo atender a su deseo no tiene sentido hacerlos parte”.

Algo similar ocurre en vacaciones, más allá de que por cuestiones económicas sea el adulto el que defina el destino y la cantidad de días siempre se puede consensuar con los chicos “que lugares recorrer, que llevar a esas vacaciones, cuánto tiempo van a utilizar la tecnología, que actividades que nos resulten placenteras van a desarrollar juntos, incluso como cada uno quiere descansar” indicó la profesora y licenciada en psicología Sabrina Pasquale (MP 55624).

Al fin de cuenta tanto las fiestas como las vacaciones son “sucesos que deben ser organizados para que todos estén cómodos y a gusto. Los niños disfrutan mucho de estas situaciones, de la recreación, del juego y son momentos para que puedan experimentar estar en familia y fortalecer esos vínculos” sostuvo Pasquale.

La importancia de la rutina

La clave a la hora de la división de la custodia gira en torno a mantener la rutina, así los chicos pueden llevar una vida más organizada y equilibrada, algo que en este tramo del año resulta un verdadero desafío. Las vacaciones escolares permiten un grado de flexibilidad con respecto a los horarios de comida, sueño, baño y recreación, que pueden modificarse hasta cierto punto pero lo que no puede cambiar es el contacto entre los padres y los niños.

En ese sentido la licenciada Pasquale explicó que “hay que tener muy presente que los niños deben tener acceso cotidiano a ambos padres, siempre que sea posible, claro está, y no existan otras dificultades en alguna de las figuras” y las fiestas y vacaciones no deben ser la excepción. Por lo que si uno de los progenitores emprende un viaje con el niño debe garantizarle las herramientas necesarias para no perder el contacto con el otro padre. “Debe permitírsele al niño tener un momento diario para conversar telefónicamente con el otro en un clima de privacidad y respeto” manifestó la especialista y añadió que “del mismo modo, el padre que no estará presente debe aceptar con respeto los tiempos y manejos particulares que tendrá ese otro en acontecimiento de las fiestas o vacaciones son su hijo”.

Entonces más allá de definir con quién pasarán navidad, con quién año nuevo o quién lo llevará de viaje los padres deberán acordar cuanto ceder dentro de la rutina “ciertos hábitos deben mantenerse siempre pensando en como es ese niño en particular. Por ejemplo: cuál es su alimentación saludable, qué cosas le gustan, cómo se baña, dónde y cómo va a dormir, con los tiempos de descanso; incluso mantener los límites y ciertas normas que también deben continuar como modo de crianza”, manifestó Pasquale.

Cuándo los niños dicen que no

Aunque parezca difícil los acuerdos se logran, de ser necesario se firman y los padres se organizan sus horarios y rutinas en torno a los días que compartirán con sus hijos, pero de pronto frente a esta aparente calma el deseo del niño vuelve a irrumpir pero esta vez como un pedido negativo “no quiero ir”.

“Esa es una situación compleja porque va a depender de varios factores y de cuáles son los motivos por los que digan que no quieren ir”, relató Mariela Cacciola y añadió que en ese momento entra en juego el “modo de relación o de vínculo que hay entre esa mamá y ese papá que ya no son pareja pero que deberían mantener una comunicación positiva en la que puedan escuchar qué les está pasando a sus hijos frente al deseo -o no deseo- de no querer ir a una casa”.

Por su parte Pasquale recomendó “dialogar con ellos desde el lenguaje más simple y claro para ver si hay algo en lo que podamos ayudarlos o aclararles, por ejemplo, manifestarles cómo se van a desarrollar esas vacaciones o fiestas, en la casa de qué familiar, que van a hacer en ese tiempo juntos, a qué hora retornara al hogar de la otra figura parental, o lo que vayan expresando”.

Pero el factor fundamental a tener en cuenta ante estas negativas de los niños es la edad. No es lo mismo cuando los padres tratan con pequeños que están transitando su primera infancia que con preadolescentes ya que en esa etapa se juegan otras cosas más allá de las ganas de estar en una casa o no. “Cuando llega a la pubertad el niño intenta imponer modos distintos de pensar y desafían como algo normal para su edad cierto ‘orden’ familiar” esgrimió Sabrina Pasquale y afirmó que se trata de una edad en la que “son mucho más activos en las tomas de decisiones”.

Si bien los padres pueden llegar a acuerdos, en ocasiones -tal vez hasta inconscientemente- se suben a una batalla desde lo material, en la que pueden llegar a poner a los chicos en el compromiso de expresar cuál fue el mejor regalo que recibieron o en qué destino turístico se divirtieron más.

“El que esté pensando en esa línea no están pensando en sus hijos, están pensando en quién va a quedar mejor parado” manifestó Cacciola y agregó que “es una actitud egoísta, no están pensando en las necesidades de sus hijos, están pensando en ellos y en la competencia con el otro”.

En definitiva, a la hora de comprar regalos, planear vacaciones, salidas y cenas los niños deben ser el centro. Siempre y cuando los adultos prioricen su bienestar los chicos van a crecer en un ambiente sano compartiendo su tiempo con ambas familias y creando recuerdos que los acompañarán a lo largo de su vida.