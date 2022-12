Planteo de ecologistas por las obras en el Camino Negro

La ONG Nuevo Ambiente manifestó su preocupación frente a los trabajos que “unilateralmente lleva adelante el municipio de Ensenada en la Reserva Natural de Punta Lara, un sector de jurisdicción provincial protegido por distintas legislaciones ambientales por su máxima categoría de conservación y biodiversidad”.

Según describen, “la Reserva Natural que se encuentra ubicada en Punta Lara y llega hasta el partido de Berazategui, ya que limita entre los arroyos Baldovinos y las cañas, por lo que abarca unas 6.000 hectáreas”.

También describen que “n su interior se encuentra la ex ruta provincial 19, por lo que los trabajos que comenzaron desde el municipio en el lugar no se pueden llevar adelante sin la necesaria intervención de profesionales y personal del Ministerio de Ambiente de la Provincia. Por lo observado – siguieron desde la ONG ambiental - se ha afectado la flora autóctona del lugar, lo cual no se justifica ni siquiera bajo el pretexto de una limpieza de la zona, para la cual no es necesario remover la vegetación”.

“Indirectamente los trabajos también afectan a fauna de la Reserva”, señalan.

Según la ONG se deben respetar articulados de la Ley 11723 (integral del ambiente de la Provincia) y no descartan plantear la queja formal ante la Provincia.