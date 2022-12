Otra vez la Catedral afectada por los festejos de graduados universitarios

Hace pocos días se aludió en esta columna al inicio en nuestra ciudad de la temporada alta de las graduaciones de profesionales en la Universidad, lo que se traduce en una gran cantidad de los tradicionales festejos de los estudiantes por haber terminado sus carreras.

Luego de señalar que esa ceremonia estudiantil es, seguramente, merecida por los jóvenes, se advirtió sin embargo que suele chocar con principios que hacen al bien común, ya que distintos lugares que forman parte del patrimonio público de la Ciudad sufren daños y quedan enchastrados, convertidos en un verdadero chiquero que después nadie se ocupa de limpiar.

Lamentablemente, esta última predicción volvió a cumplirse en las últimas horas en festejos realizado en las escalinatas y explanadas de ingreso a la Catedral platense, uno de los sitios preferentemente elegidos para desarrollar esos actos.

Además de la habitual suciedad que dejaron, resultó vandalizado el pesebre que se había instalado en el atrio de la Catedral, cortándosele las manos a una de las figuras religiosas más veneradas por los creyentes.

Más allá del significado que la Catedral tiene para los católicos, a nadie le puede escapar que ese histórico templo es también uno de los sitios de mayor atracción turística para la Ciudad, permanentemente visitado por contingentes de turistas. No debiera enfatizarse, entonces, que sus valores históricos, arquitectónicos y estéticos merecen la más estricta conservación y cuidados.

Una de las primeras y recurrentes conclusiones acerca de estos festejos es que la sociedad no debiera admitir estos desbordes y, mucho menos, casi promoverlos como modelos a imitar. La verdadera educación no consiste en dejar que prevalezcan criterios permisivos, dándole paso a todos los desbordes, sino, por el contrario, en inculcar a los jóvenes el concepto de que existen límites que no deben trasponerse.

Hace años, también, que distintos organismos oficiales y entidades educativas de la Ciudad tomaron la decisión de buscar alternativas, para evitar que las ceremonias se traduzcan en arrojar sobre los flamantes profesionales huevos, harina, aceite, mostazas, pintura, entre otros productos, y que, una vez terminado ese rito, realizado en lugares públicos, los residuos y las pintadas queden allí días enteros.

Aquella iniciativa apuntó a generar conciencia sobre el deterioro del medioambiente y el patrimonio urbanístico. Además intentó promover otros elementos para el ritual, de modo que no generen daños ni suciedad.

Ni tampoco desperdiciar alimentos ni otros elementos costosos, según se propuso en la mesa de trabajo integrada por representantes de las universidades de la zona y funcionarios municipales.

Ahora está en marcha el proyecto de finalizar, para fines de este año, la construcción de un “festejódromo” en el Bosque, para centralizar allí y darle un nuevo formato a una tradición que, en esencia, es valorable, que merecería preservarse y que sólo necesita la vigencia de límites que impidan los desbordes, los daños materiales y las molestias a la población. Es de esperar, entonces, que se concrete la iniciativa.