VIDEO.- Falta de agua y bronca en La Plata: vecinos protestan frente a Absa y hacen piquete en 7 y 43

Vecinos de distintos barrios de La Plata, acudieron esta mañana a las puertas de ABSA, para seguir reclamando por la falta de agua que padecen hace ya varios días.

Con carteles como "queremos una vida digna con agua", "el agua es un derecho vital", la protesta copó la calle 7 y 43, que en estos momentos se encuentra cortada al tránsito.

Una gran grupo se hizo presente. Dicen "basta" ante tantas denuncias realizadas y piden una solución inmediata.

Se vienen días realmente calurosos, con altas temperaturas y los vecinos denuncian: "Yo vivo en el barrio de Los Hornos. Hace años que nos falta el agua, pero este año fue fatal. Mi marido se levanta a las 3 de la mañana para subir agua, para poder bañarnos. Queríamos que nos escucharan a todos. No puede faltar", sintetizó Celia, una de las manifestantes.

"Desde el 5 de noviembre, no tenemos una gota de agua. No nos atienden, no te dan los bidones. Es decir, nos cobran un servicio y no nos dan. Es un delito y la indignación es total", remarcó otra de ellas.

"Olé, olé, olé, agua, agua", fue uno de los pedidos que mas resonó en esta mañana de viernes, mostrando bronca e indignación ante la situación.

Advierten por un "verano complejo"

Tras los reclamos de los vecinos de distintos barrios platenses, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski, informó que este verano "será complejo" en materia de la provisión de agua potable en nuestra región y municipios del interior.

El funcionario provincial definió el flagelo como “endémico” y “multifactorial” y afirmó que "hace más de 50 años que en la Región no se realiza una real inversión para el mantenimiento del servicio”; sumado

A su vez, brindó un panorama inquietante sobre la disponibilidad del recurso en nuestra ciudad. Por un lado, las obras de ampliación del servicio no acompañaron el exponencial crecimiento demográfico que tuvo la Región en las últimas dos décadas. Esto se ve reflejado en la cada vez más insuficiente capacidad de la planta potabilizadora de Ensenada, pero también en el estado de toda la red de cañerías, que se encuentra colapsado.

Ante esta combinación de falta de inversión histórica, el crecimiento demográfico, una sucesión de tres fenómenos climáticos consecutivos de “La Niña”, que provoca una importante sequía, desde la Provincia advirtieron que el verano será “complejo” en municipios como el nuestro.