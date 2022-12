Diego Schwartzman le mostró como el pueblo argentino festeja la Copa a Ben Stiller

El tenista argentino es amigo del actor hollywoodense. Mediante el whatsapp, el "peque" le enseñó los festejos masivos producidos ayer en CABA, tras obtener la Copa del Mundo y el actor quedó atónito con las imágenes de la increíble gesta. Así lo salió a relucir en su cuenta de Twitter personal, donde muestra el chat con el estadounidense.

La locura es total… alguien desde lejos también está así, ni en las mejores películas @BenStiller 🇦🇷🍿👀🏆🍿 pic.twitter.com/4ZEJDtHjyO — diego schwartzman (@dieschwartzman) December 20, 2022

“Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por Whatsapp, por teléfono, buena" dijo el Peque, cuando explicó que conoció al actor mediante Rafa Nadal, a quien enfrentó en el torneo US Open en 2019. Luego de ese partido, donde cayó en cuartos de final 4-6, 5-7 y 2-6, el deportista argentino se lo cruzó en los box durante el post partido y quedó buena onda.

“La locura es total… alguien desde lejos también está así, ni en las mejores películas” twitteó el tenista. En la foto posteada se puede ver las imágenes del festejo mas que multitudinario, donde la respuesta del actor es "Wowwwwwww. That ‘s insane” (“eso es una locura”). Este ejemplo es uno entre tantísimos mas, de cómo las repercusiones globales del festejo del pueblo argentino se hicieron sentir y notar rotundamente, dejando anonadado al mundo entero.