Coparticipación: qué dicen los gobernadores que no avalaron "desobedecer" a la Corte

De los cinco gobernadores que no adhirieron a la "rebelión" del Gobierno para no acatar el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación, hubo cuatro que no llamados.

Se trata de Juan Schiaretti (Córdoba), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy). A ellos se sumó Omar Perotti (Santa Fe) en la decisión de no avalar la posición de la Presidencia.

Rodolfo Suárez (Mendoza) le dijo al diario La Nación que, como cualquier fallo de la Corte Suprema, debe ser “acatado por un ciudadano o por un gobierno” porque esa “es la base del contrato social”. A modo de ejemplo, puso el fallo que salió en noviembre de 2015 y ordenó restituir a Córdoba, Santa Fe y San Luis lo que se le descontaba de coparticipación para financiar Anses desde la creación de las AFJP. Ese fallo fue un golpe duro para Mauricio Macri, que debió cumplirlo ni bien asumió.

Por su parte el jujeño Morales dijo que es “muy grave” que el gobierno nacional “siga el camino de incumplir un fallo de la Corte” y que eso “genera un conflicto de poderes que al país le hace mucho daño”. Afirmó: “Necesitamos seguridad jurídica y respeto a la Constitución y a la ley en el marco de una situación económica muy complicada que tiene causales políticas e institucionales”.

En Córdoba, Schiaretti no habló públicamente del tema, pero desde su círculo más íntimo indicaron que “es un tema que se debe manejar en el ámbito judicial” y coincidió que los recursos que se devuelven a CABA no afectan la distribución a las provincias. “Su preocupación y planteo permanente son los otros fondos que se manejan discrecionalmente, como los que van a subsidios”, indicó un ministro sobre el gobernador.

El correntino Valdés planteó que “cuando se comete una arbitrariedad y la justicia la da vuelta le puede enojar o no, pero es el fallo de la Corte Suprema”. Insistió en que para los correntinos es “intrascendente que esa plata la tenga CABA o la provincia de Buenos Aires; a nosotros no nos afecta porque no está en la masa coparticipable. Los fallos de la Justicia son para cumplirlos”.